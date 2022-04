Başkan Erdoğan'dan 6'lı muhalefete gönderme: Bırakın 2023 seçimlerini 2023'ü bile göremeyecekler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasının başında Bursa'daki terör saldırısında şehit düşen infaz koruma memuruna başsağlığı diledi. Erdoğan, birlik ve beraberlik çağrısı yaparken, 6'lı muhalefetin yaşadığı krize de değinmeden geçmedi. Erdoğan, 'Bırakın 2023 seçimlerini 2023'ü bile göremeyecekler.' dedi. Erdoğan, Pençe Kilit Harekatı'nın amacını açıklarken, Suriye'ye de operasyon mesajını verdi. Erdoğan, 'Er ya da geç sizin de kafanızı ezeceğiz.' dedi.'Sözlerimizin hemen başında Bursa'da infaz koruma memurlarına yapılan terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuruna Allah'tan rahmet diliyorum.Muhalefetin Ramazan'ın manevi atmosferini zehirleme çabalarına rağmen en güzel ve en verimli şekilde yaşamaya özen gösteriyoruz. Şehit yakınlarımızla, askerlerimizle, sanatçılarımızla, sporcularımızla 7'den 70 milletimizle bir araya geliyoruz.Muhalefet yandaşlarıyla birlikte Boğaz manzaralı lüks otellerin kral dairelerinde halkçılık oynarken, biz vatandaşlarımızın yanında, gönül coğrafyamızdaki ihtiyaç sahiplerine ulaşma gayretini veriyoruz. Aklı ve vicdanı kararmışların hezeyanı bizi doğru bildiğimiz yoldan alıkoyamaz.Biz de her hal ve şart altında dik duracağız. Allah'ın rızasını kazanma ve milletin duasını almaktan başka bir şey beklemeden hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Hiç kimsenin milletimizle aramıza girmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz.20 yıldır olduğu gibi muhalefetin gerilimini aklı selimle savuşturacağız. 1000 yıllık kardeşliğimizin muhalefetin siyasi hesaplarına kurban edilmesine göz yummayacağız. Kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz. 2023'e kadar devam edecek bu yolculukta kapısı çalınmadık hane bırakmayacağız.Bir dönem AK Parti çatısı altında hizmet etmiş, daha sonra teşkilatlarımızdan kopmuş kardeşlerimize ulaşmaya özel önem veriyoruz. Ülkemizin 2023 hedeflerini hayata geçirebilecek tek vizyonun AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olduğu anlaşılmıştır.Bu süreç muhalefetin ve 28 Şubat ittifakının kendi menfaatlerinden başka hiçbir gayelerinin, millete ve memlekete hizmet olmadığını ortaya çıkarmıştır. Çocuklar ve kadınlar ölürken tüm dünya yarım asrın en büyük ekonomik kriziyle boğuşurken muhalefetin, 6+1 masanın tek derdi birbirlerine ayar vermek. Geçen haftaki tartışmalar bile zillette izzet aranamayacağını bir kez daha ispatlamıştır. Özellikle milletimiz masayı kimin kurduğunu, kimin yönlendirdiğini, masanın altında kimlerin olduğunu, hangi kirliği pazarlıkların döndüğünü gayet iyi biliyor. Sürekli kavga eden, birbirlerine çelme takan, kapris peşinde koşan 28 Şubat ittifakı, Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyeceklerdir. Türkiye'de siyasetin adresi de merkezi de AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. AK Parti'nin kapıları hizmet etmek isteyen herkese sonuna kadar açıktır. Buradan tüm kardeşlerime, vatandaşlarıma, gençlerimize samimi çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin, büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım. Gelin, son 20 yılında olduğu gibi ülkemizin geleceğine de damgayı beraber vuralım. Gelin bu mübarek Ramazan günlerinde saflarımızı sıklaştıralım. Gelin, kavlimizi yenileyelim, ahdimizi tazeleyelim. Kalplerimizi birbirimize yeniden çok sıkı şekilde kenetleyelim.Hassasiyetlerimizi açıkça söyledik. Aynı şekilde uluslararası toplumu BM başta olmak üzere her platformda Filistinlilere yapılan haksızlıklara karşı duyarlı olmaya davet ettik.Filistin davasını savunmanın yolunun İsrail ile dengeli, tutarlı ilişkiden geçtiği açıktır. Bu demek değildir ki, yaşanan zulümlere, saldırılara, işgallere göz yumacağız. Asla. Her ne kadar Mescid-i Aksa'nın yakılmaya çalışılmasının ardından kurulan İİT bile bu meseleye sahip çıkmıyor olsa da biz kendi tarihimizin gereğini yerine getirmeyi sürdüreceğiz.Tüm dünya sessiz kalsa bile biz Kudüs davasını en yüksek sesle tekrarlamayı sürdüreceğiz. Temennimiz Kudüs'te yaşanan zulmün son bulması, herkesin kendi inancına göre huzur içinde hayatını sürdürmesidir.TSK, terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde işgal altında tuttuğu bölgeyi temizlemeye yönelik harekatını yeniledi. Terör örgütünün saldırılarına karşı üslenme bölgelerine yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Şehit olan iki kahraman askerimize Allah'tan rahmet diliyorum.Amacımız hem Irak topraklarını terör örgütünden arındırmak, hem de ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır. Irak hükümetiyle işbirliği içinde yürüttüğümüz bu harekatta askerlerimize başarılar diliyorum.Türkiye'nin kimsenin topraklarında gözü bulunmadığının, tek amacın sınırlarının güvenliğini ve komşu ülkelerde istikrar sağlanmasını olduğunu ifade etmek istiyorum.40 yıllık terörle mücadelede, komşularımızın sınırları içerisindeki terör örgütleriyle mücadele etmelerini bekledik. Biz ne yaparsak yapalım sınır dışında eğitilen, ülkemize gönderilen teröristlerin kökünü kazıyamadık. Bataklık çoğaldığı için sayıları arttı. Bölgemizle hesapları olan vesayet odaklarının bu kötü gidişteki payını göz ardı etmiyoruz.Bir süre önce terörle mücadele konseptimizi değiştirdik. Terör örgütleriyle mücadelemizi kaynaklarına, inlerine doğru genişlettik. İçeride de yoğun bir mücadele başlattık. Terör örgütlerini artık ülkemiz içinde eylem yapamaz hale getirdik.Irak'ta terörle mücadelemize destek veren merkezi hükümete ve bölgesel yönetime teşekkür ediyoruz. Suriye'de terör örgütünün başını da er geç ezeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.Bu süreçte HDP gerçek anlamda siyasi parti olmadığını bir kez daha ispatlamıştır. 28 Şubat ittifakının gizli ortağının yularının Kandil'in elinde olduğunu gösteren bu tavrının takdirini milletimize bırakıyorum. Yakında Kandil diye bir yer kalmayınca bu partinin de varlık sebebi ortadan kalkacaktır.Türkiye, gönül coğrafyası sınırlarını aşan bir ülkedir. Zalimlerin karşısında, mazlumların yanında yer almayı sorumluluk olarak görüyoruz. Suriye'den Libya'ya kadar her konuda ilkeli bir yaklaşım sergiliyoruz. Çevremizde ve dünyada ne olursa olsun bizim yerimiz bizim tutumumuz gayet nettir. Bizde riyakarlık yok; ne düşünüyorsak onu söylüyoruz. Böyle olduğu için de savaşan tarafların saygısını kazanan bir ülke durumundayız.İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa eden, daha sonra da bağımsız şekilde vekilliğini sürdüren İsmail Ok, AK Parti'ye geçti. Ok'un rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.