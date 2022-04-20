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Beyaz Gazete
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6'lı masa derinden sarsıldı! O sözler sonrası kriz çıktı! 3 lider birbirine küstü...

Muhalefetin, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı yenebilmek için kurduğu 6'lı ittifak karıştı. Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal'ın Cumhurbaşkanı adayı tanımı sonrası DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu küstü. Yeni seçim kanunu sonrası Millet İttifakı'na gerek olmadığını düşünen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu üçüncü ittifakın peşine düştü. İYİ Parti Lideri Meral Akşener sessizliğini sürdürürken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, derinden sarsılan masayı yeniden toparlamak istiyor.

6'lı masa derinden sarsıldı! O sözler sonrası kriz çıktı! 3 lider birbirine küstü...
Ekleme: 20.04.2022 - 10:01 Güncelleme: 20.04.2022 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
6'lı masa derinden sarsıldı! O sözler sonrası kriz çıktı! 3 lider birbirine küstü...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, '6'lı masada en ufak bir problem yok' demesine rağmen bloku oluşturan partiler arasındaki anlaşmazlıklar her geçen gün daha da artıyor.

GÜLTEKİN UYSAL'IN SÖZLERİ MASAYI KARIŞTIRDI

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na gönderme yapmasının tartışmaları sürerken, bu kez SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yuvarlak masada yeni bir gedik daha açan sözlere imza attı.

6'lı masa derinden sarsıldı! O sözler sonrası kriz çıktı! 3 lider birbirine küstü...

'ŞARTLAR DEĞİŞTİ'

- Karamollaoğlu 'Şu anda şartlar değişti. Seçim Kanunu ile birlikte görüşlerimiz de değişti. 6'lı masa aslında muhalefetin diyalog ortamını oluşturuyor. İlle de her noktada birlikte hareket etme mecburiyeti yok. Zaten bu durum da çıkan kanunla ortadan kalkmış oldu' dedi. Karamollaoğlu, Davutoğlu'nu başbakanlığı sırasında Suriye politikasından dolayı suçladı. Bunlar krizde bardağı taşıran son damla oldu.

- Babacan ise 'Millet İttifakı'nda değiliz ama masadayız' sözleri ile diğer partilerle aynı düşünmediğini gözler önüne sererek 6'lı bloka pamuk ipliği ile bağlı olduğu izlenimi verdi.

- DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın AK Parti dönemindeki rolleri nedeniyle suçladığı Davutoğlu ile Babacan yuvarlak masaya küstü. Yuvarlak masada tek hâkim olmak isteyen Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve babacan ile görüştü. 24 Nisan'da yapılacak yuvarlak masa toplantısına katılmaları konusunda ikna etti.

- Siyasi kulislerde er geç 6'lı blokun dağılacağına vurgu yapılarak, 'Aralarında ortak bir zemin yok. Sadece gündemde kalmaya çalışıyorlar. İYİ Parti haricindeki partilerin parlamentoda şansı azaldı. Kılıçdaroğlu da bunu bildiği için onlara CHP listesinde yer vererek mesafe almak istiyor. Ama masa her an dağılabilir' değerlendirmesinde bulunuyorlar.
6'lı masa derinden sarsıldı! O sözler sonrası kriz çıktı! 3 lider birbirine küstü...
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