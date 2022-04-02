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MSB acı haberi duyurdu!

Milli Savunma Bakanlığı, devriye görevi icra ederken Derecik Çayı'na düşerek kaybolan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Ekleme: 2.04.2022 - 20:41 Güncelleme: 2.04.2022 - 20:42 / Editör: Ozge Selin
MSB acı haberi duyurdu!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Derecik Çayı'na düşerek kaybolan ve bugün naaşına ulaşılan Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen için açıklama yaptı. MSB'den yapılan açıklamada, "31 Mart tarihinde akşam saatlerinde, Şemdinli/Hakkâri bölgesinde devriye görevi icra eden unsurda görev yapan, P.Atğm. Abdullah Kürşat Kupşen Derecik Çayına düşerek kaybolmuş, bölgede derhal havadan ve karadan yoğun bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. 02 Nisan 2022 tarihinde bölgede yapılan arama ve kurtarma faaliyetleri sonucunda P.Atğm. Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

MSB acı haberi duyurdu!

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği'nin, Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in dengesini kaybedip Hacıbey Çayı'na düştüğü belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"31 Mart 2022 Perşembe günü saat 20:20 sıralarında 34. Hudut Tugay Komutanlığı Derecik Komutan Yardımcılığı Samanlı Tabur Komutanlığı tarafından icra edilen devriye faaliyeti esnasında Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen isimli askerimiz dengesini kaybedip Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolmuştur. Yapılan yoğun arama- tarama faaliyetleri sonucu 02 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 15:30 sıralarında Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşı bulunmuştur. Arama- tarama faaliyetleri AFAD, UMKE, Jandarma ve Emniyet birimlerimize ait toplam 12 dalgıç, 173 asker, 105 güvenlik korucusu olmak üzere 323 personel ve vatandaşlarımızın desteği ile 1 itfaiye aracı, 1 kepçe, 1 ekskavatör ve 3 bot kullanılarak yapılmıştır. Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz
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