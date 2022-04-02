Bolu Tüneli'nde heyelan!
Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle güzergâh Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM),
Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde, meydana gelen
heyelan nedeniyle güzergahın Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1
şerit olmak üzere trafiğe kapatıldığı bildirildi.
Heyelan nedeniyle güzergahın Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1
şerit olmak üzere trafiğe kapatıldığı aktarılan açıklamada, trafiğin İstanbul
istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D100'e
aktarılacağı kaydedildi.