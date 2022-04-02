Bolu Tüneli'nde heyelan!

Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle güzergâh Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM),Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde, meydana gelenheyelan nedeniyle güzergahın Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1şerit olmak üzere trafiğe kapatıldığı bildirildi.Heyelan nedeniyle güzergahın Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1şerit olmak üzere trafiğe kapatıldığı aktarılan açıklamada, trafiğin İstanbulistikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D100'eaktarılacağı kaydedildi.