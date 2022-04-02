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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grekoromen stilde 11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i kutladı.

Ekleme: 2.04.2022 - 22:49 Güncelleme: 2.04.2022 - 22:50 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik
Başkan Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 11'inci kez Avrupa Şampiyonu olan millî sporcumuz Rıza Kayaalp ile aynı turnuvada gümüş madalya kazanan Yunus Emre Başar ve bronz madalyaların sahibi olan Emre Mutlu ile Ahmet Uyar'ı canıgönülden tebrik ediyorum."
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