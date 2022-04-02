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Adana'da termometreler 33 dereceyi gösterdi

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da güneş altındaki termometreler 33 dereceyi gördü. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ise parkları doldurdu.

Ekleme: 2.04.2022 - 19:14 Güncelleme: 2.04.2022 - 19:20 / Editör: Ozge Selin
Adana'da termometreler 33 dereceyi gösterdiAdana'da 3 gündür artmaya devam eden hava sıcaklıkları bugün son zamanların zirvesine ulaştı.

Kentte öğlen saatlerinde termometreler 33 dereceyi gösterirken, sıcak havanın keyfini çıkartmak isteyen Adanalılar parklara akın etti.

EBEVEYNLER DİNLENDİ, ÇOCUKLAR OYNADI
Yazı yaşayan vatandaşlar, park ve yeşil alanlarda zaman geçirirken, parklardaki bazı hayvanların da ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştığı gözlendi.

Atatürk Parkı'na gelen anne babalar dinlenmeyi tercih ederken, çocuklar ise çimler üzerinde oyun oynadı.

“10 GÜN ÖNCE MONT GİYİYORDUK”
Arkadaşlarıyla birlikte Atatürk Parkı'na gezmeye gelen Efe Altıparmak, havanın sıcak olduğunu söyleyerek, “10 gün önce mont giyiyorduk ama birden sıcak oldu. Elimizi yüzümüzü yıkayıp ferahladık.” diye konuştu.

“VANTİLATÖR TAKIP ÇIKACAĞIZ DIŞARIYA”
Sıcak hava nedeniyle parka gelip gölgede dinlenen Burak Kurtul, “Artık tüp yerine yemekleri güneş ışığında yapıyoruz. Öyle bir sıcak var. Artık vantilatör takıp çıkacağız dışarıya. Çok daha sıcak havalar bizi bekliyor.” dedi.
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