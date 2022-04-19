  • USD: 14,63 - 14,66
  • EURO: 15,80 - 15,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İbrahim Haskoloğlu tutuklandı!

E-Devlet sisteminin hacklendiği iddiasıyla Başkan Erdoğan ve Hakan Fidan'a ait sözde kimlik bilgilerinin hacker grubu tarafından kendisine gönderildiğini söyleyen Gazeteci İbrahim Haskoloğlu ‘Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirmek’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İbrahim Haskoloğlu tutuklandı!
Ekleme: 19.04.2022 - 21:22 Güncelleme: 19.04.2022 - 21:29 / Editör: Ozge Selin
İbrahim Haskoloğlu tutuklandı!
Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği iddia edilen gazeteci İbrahim Haskoloğlu, polis ekiplerince gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden üzerlerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında şikayette bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, 'kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi.

TUTUKLANDI

Harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu'nu Üsküdar'daki evinde gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Haskoloğlu 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirmek' suçundan çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
NATO Rusya Ukrayna savaşına dahil olacak mı? Scholz açıkladı
Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’nu köşeye sıkıştıracak 'Hrant Dink' sorusu: Bu görevi sana kim verdi?
Bakan Akar: Teröristlerin çaresizliği telsiz konuşmalarına yansıyor
Biden Obama'nın kulağına fısıldadı: Tekrar başkan adayı olacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin iftar programı
İbrahim Haskoloğlu tutuklandı!
19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog ile görüştü
Marmara Denizi hasta! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı duyurdu
Engelli personel ilanı yayınlayan İBB'nin istekleri şaşkına çevirdi!
ABD'den Türkiye kararı: O listeden resmen çıkarıldı
Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek
Borsa İstanbul'da rekor!
MSB duyurdu: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Milyonları ilgilendiriyor: 2 istisnaya dikkat! Erken emeklilik hakkı sağlıyor
İçişleri Bakanı Soylu'dan sığınmacı açıklaması! 500 bin gönüllü geri dönüş oldu
‘Pençe-Kilit’ şehidi Ömer Delibaş için uğurlama töreni!
PKK'da 'Pençe Kilit' paniği: Örgüt yanlıları bir araya gelerek yardım istedi
DP Lideri Gültekin Uysal 'ittifakın adayı' tarifiyle 6'lı masanın temeline dinamit koymuştu... Babacan'a manidar ziyaret
WhatsApp son görülme özelliğini değiştiriyor

WhatsApp son görülme özelliğini değiştiriyor

e-Devlet'te yeni hizmet! Uzlaşma başvuruları e-devlet'ten yapılabilecek

e-Devlet'te yeni hizmet! Uzlaşma başvuruları e-devlet'ten yapılabilecek

Gizemli virüs alarmı! Yayılmaya başladı

Gizemli virüs alarmı! Yayılmaya başladı

3 ilde tehlikeli boyutlara ulaştı! Ne zaman bitecek? Uzman isim tarih verdi

3 ilde tehlikeli boyutlara ulaştı! Ne zaman bitecek? Uzman isim tarih verdi

Büyükşen çifti cinayetinde 7 gözaltı daha!

Büyükşen çifti cinayetinde 7 gözaltı daha!

Galatasaray'dan flaş seçim açıklaması! İtiraz edilecek...

Galatasaray'dan flaş seçim açıklaması! İtiraz edilecek...