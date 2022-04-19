Eren Abluka-2 Operasyonu başlatıldı!

İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari'de "Eren Abluka-2 Hakkari-Kavaklı Şehit Uzman Çavuş Mehmet Bayar" operasyonu başlattı.İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel müdürlüğü birimlerince İlkbahar-Yaz döneminde 'Abluka' operasyonları başlatıldı.Hakkari' de "Eren Abluka-2 Hakkari-Kavaklı Şehit Uzman Çavuş Mehmet Bayar" operasyonuna Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 654 personel 42 operasyonel tim görev alıyor.