Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin iftar programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iftarda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan ayının başından itibaren iftarlarda toplumun farklı kesimleri ile bir araya geliyor.
Erdoğan bu akşamı ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ayırdı.
Külliye'de iftar yaptılar
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iftarda bir araya geldi.
İftar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda gerçekleştirildi.