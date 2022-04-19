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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin iftar programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin iftar programı
Ekleme: 19.04.2022 - 20:44 Güncelleme: 19.04.2022 - 20:59 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin iftar programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan ayının başından itibaren iftarlarda toplumun farklı kesimleri ile bir araya geliyor.

Erdoğan bu akşamı ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ayırdı.

Külliye'de iftar yaptılar

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iftarda bir araya geldi.

İftar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin iftar programı

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