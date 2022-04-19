Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin iftar programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan ayının başından itibaren iftarlarda toplumun farklı kesimleri ile bir araya geliyor.Erdoğan bu akşamı ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ayırdı.Külliye'de iftar yaptılarErdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iftarda bir araya geldi.İftar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda gerçekleştirildi.