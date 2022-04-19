Bülent Parlak vefat etti!

'İzdiham' adlı kültür, sanat ve edebiyat dergisinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni olan Bülent Parlak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Bülent Parlak'ın vefatı ailesi, yakınları ve dergi okurlarını derinden üzdü.Edinilen bilgiye göre, Bülent Parlak'ın cenaze namazıyla ilgili detaylar henüz belli olmadı.İZDİHAM DERGİSİ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJIİzdiham dergisi Bülent Parlak'ın vefatını, 'Inna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun' diyerek duyurdu.BÜLENT PARLAK'IN SON PAYLAŞIMIBülent Parlak'ın ölmeden önce son paylaşımı yürekleri burktu...''Hayat, zaman kavramı olduğu için doğmakla başlıyor; ölümle sona eriyor. Zamanın olmadığı her yer ve her şey sonsuzlukla tanışacak.''