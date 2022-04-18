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Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren mobbing kararı! İspat çok kolay!

Birçok çalışan iş yerinde mobbing gördüğünden şikayetçi ancak ispatlayamayacağını düşündüğünden var olan işine devam ediyor. Mobbing ile ilgili Yargıtay'dan çok önemli bir karar geldi. Mobbing olduğunu iddia ettiği davranışların süreklilik gösterdiğini ispatlama yükü işçide ancak Yargıtay 'yaklaşık ispat'ı kabul ederek kolaylaştırılmış şartlar ortaya koyuyor. Peki neler mobbing sayılıyor .İşte detaylar...

Ekleme: 18.04.2022 - 10:49 Güncelleme: 18.04.2022 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren mobbing kararı! İspat çok kolay!
'Mobbing' bütün çalışanların korktuğu, zaman zaman böyle bir süreci yaşadığından şüphe ettiği, durumu ispatlamanın zorluğu karşısında yargı yoluna başvurmaktan çekindiği ve çalışma şartlarının ağırlaşmasına bağlı olarak giderek yaygınlaşan bir olgu. Bir yandan doğrudan hedef alınan işçiyi etkileyen, diğer yandan işyerinde çalışma barışını bozan bir süreci ifade ediyor. Hedef alınan işçi kadar çevreyi de olumsuz etkileyerek, işveren üzerinde verimliliğin düşmesine bağlı zararlar oluşturuyor. İşyerinde çalışanlara yönelik psikolojik şiddet, taciz, yıldırma ve kuşatma hem sınırlarının belirlenmesi hem de ispatlanması konusunda sürekli inceleme konusu oluyor. davranışın işyerinde gerçekleşen, sistematik hale gelen, kasıtlı olarak yapılan ve süreklilik gösteren, yıldırma ve işten uzaklaştırma amacı taşıyan, kişinin kişiliğinde, sağlığında ve mesleki durumunda zarar doğuran bir davranış olması gerekiyor. Buna göre, işyerinde sıklıkla karşılaşılan mobbing davranışları şu şekilde örneklenebilir:

- Çevresindeki insanların onunla konuşmaması
- Sanki orada değilmiş gibi davranılması
- Arkasından kötü konuşulması veya söylenti çıkarılması
- Alay edilmesi ya da isim takılması
- Anlamsız veya itibarını zedeleyecek işler verilmesi ya da sürekli olarak işinindeğiştirilmesi. 

Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren mobbing kararı! İspat çok kolay!

- Kişinin sürekli sözünün kesilmesi
- Yaptığı işin sürekli eleştirilmesi
- Sözlü veya yazılı tehditler alması
- Yüzüne bağırılması veya azarlanmasI

Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren mobbing kararı! İspat çok kolay!

KİŞİLİĞİN KORUNMASI İŞVEREN SORUMLULUĞU

İşverenin önemli borçlarından birisi de işçilerin kişiliğinin korunmasıdır. İşveren tıpkı iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında olduğu gibi işçinin bütün kişiliğinin korunmasında da aynı sorumluluklarla yükümlüdür. İşçiyi tıpkı bir iş kazasına karşı koruduğu gibi mobbinge karşı da koruma yükümlülüğü var. Ayrıca eşit davranma borcu işçinin kişiliğini gözetme borcuyla birleşince, işverenin işçisinin mobbing'e uğramasını engelleme yükümlülüğü net olarak karşımıza çıkmaktadır. Aksi halde, işçi iş sözleşmesini ihbar süresini beklemeden derhal haklı nedenle feshedebilir. İş sözleşmesini mobbing gerekçesiyle fesheden işçi aynı zamanda kıdem tazminatına da hak kazanır.

Borçlar Kanununda yer alan 'işçinin kişiliğinin korunması' ile ilgili düzenleme uyarınca, işverenin, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini koruması ve saygı göstermesi, işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür acizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için önlem alması gerekli.
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