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Whatsapp müjdeyi verdi: Beklenen özellik nihayet geliyor...

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıları tarafından uzun süredir beklenen bir özelliği test etmeye başladı. Şirket, WhatsApp'ın çok kullanılan özelliği 'son görülme' seçeneği ile ilgili yeni bir özellik eklemeye hazırlandığı belirtildi. İşte birçok kullanıcının memnun kalacağı yeni özelliğin detayları...

Ekleme: 18.04.2022 - 17:32 Güncelleme: 18.04.2022 - 17:36 / Editör: Ozge Selin
Whatsapp müjdeyi verdi: Beklenen özellik nihayet geliyor...
Bilindiği üzere, WhatsApp'ta başkasının son görülme durumunu görmek için kendi son görülmenizi de açmanız gerekiyor. Bu durum yakın zamanda değişiyor.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir özellik ile geliyor.

Son görülme özelliği sayesinde kullanıcılar, son görülmesini gizli tutarak rehberinde kayıtlı başka kişilerin son görülmelerini görebilecek.

WaBetaInfo'nun aktardığına göre, WhatsApp iOS uygulamasının en son beta sürümüyle belirli kişilerin kullanıcıların son görülme durumlarını görmemesini sağlayan 'Şunlar Hariç Kişilerim...' adında yeni bir seçenek ekledi.

Bu seçenek ile WhatsApp'taki 'son görülme' durumunuzu belirli kişilerden gizleyebileceksiniz.

NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

WhatsApp son görülme için ortaya çıkan yeni seçenek, şu anda hem Android hem de iOS'ta beta olarak test ediliyor. Yeni seçeneğin yakında WhatsApp'ta resmi olarak kullanıma sunulması ve tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

WhatsApp'ın bazı gizlilik özelliklerini sadece seçtiğiniz kişilere kapalı ya da açık olarak özelleştirebiliyorsunuz. En önemli gizlilik seçeneklerinden biri olan son görülme, ne yazık ki böyle bir özelleştirmeye izin vermiyordu.

Ancak WhatsApp'ın iOS sürümüne geleceği ortaya çıktı ki, artık son görülmenizi sadece seçtiğiniz kişilerden gizleyebilirsiniz. Paylaşılan ilk ekran görüntüleri şu şekilde:

Eğer bu şekilde sadece seçtiğiniz kişiden son görülmenizi gizlerseniz, siz de o kişinin son görülmesine bakamazsınız. Bu yüzden özelliği kullanırken iki defa düşünmenizde fayda var.

WhatsApp'ta son görülme nasıl kapatılır?

WhatsApp'ta son görülme özelliğini kapatmak için bu adımları uygulayın;

İlk olarak WhatsApp'a giriş yaptıktan sonra 'Ayarlar'a giriş yapın.

Sonrasında ise 'Hesap' bölümüne giriş yapın.

Bu bölümde de 'Gizlilik' kısmına giriyoruz.

Gizlilik bölümünde ise 'Son görülme'ye basıyoruz.

Bu bölümde eğer 'Son görülme'nizi kimse görmesin istiyorsanız, 'Hiç kimse'yi, sadece kişileriniz görsün istiyorsanız 'Kişilerim'i seçiyorsunuz.









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