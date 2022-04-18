TSK Kuzey Irak'ta PKK'nın canına okudu: 'Pençe-Kilit Operasyonu'nun ardından Hatay'da orman yangını çıktı

TSK'nın Metina, Zap ve Avaşin-Basyan'a yapılan Pençe-Kilit Operasyonu ile PKK terör örgütüne ağır kayıp verdirmesi sonrası; Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin çıkış nedeni tam olarak bilinmezken, görgü tanıkları yangının terör örgütü PKK mensubu teröristler tarafından kasıtlı çıkarıldığını iddia etti.

Amanos Dağları eteklerindeki Konaklı Mahallesi’nde gece 01.22’de ormanlık alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesince bölgeye arazöz, su tankı ve personel yönlendirildi.Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 13 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.Yangın söndürme çalışmalarına Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri de katıldı. Ancak rüzgarın da etkisiyle yangın iki noktaya sıçradı.Sabahın ilk ışıklarıyla söndürme faaliyetlerine ağırlık veren ekipler, iki noktadaki yangını kontrol altına almaya çalışıyor.Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına havadan müdahale edilemiyor.Yangının çıkış nedeni resmi olarak henüz açıklanmadı.Ancak görgü tanıkları alevlerin kasıtlı çıkarıldığını iddia etti.TSK'nın Metina, Zap ve Avaşin-Basyan'a başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile PKK terör örgütüne ağır kayıp verdirmesi sonrası; hemen akabinde Hatay'da çıkan orman yangını PKK'yı işaret ediyor.Üstelik yerel halk, toprağın kaç gündür yağmur yediği için ıslak olduğunu ve doğal yolla bir yangının çıkmasının mümkün olmadığını ifade etti.