Temmuz 2022 Emekli Maaşları Ne Kadar? Emekli ve Memur Maaşları Ne Kadar Olacak?

Temmuz 2022 maaşları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 Temmuz zammı ne kadar ve 2022 emekli maaşları ne kadar soruları yer alıyor. Peki, 2022 memur maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

Temmuz 2022 Emekli ve Memur Maaşları Ne Kadar?



Kim Kaç Lira Maaş Alacak?



Emekli ve memur maaşları milyonlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları ı yer aldı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni maaşlar hakkında hesaplamalar yapıldı.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındar sorusu yer aldı. 3 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeni maaşların ne kadar olacağı milyonlar tarafından merak ediliyor. Yılda iki kez zam alan emekli ve memurlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Üç aylık enflasyon oranının yüzde 22,81 olarak belirlenmesiyle maaşlar hakkında hesaplamalar netleşti. 6 aylık enflasyon ise yüzde 34,60 olarak belirlendi. Yapılan ankete göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında yüzde 34,60 zam alacağı belirtildi. Memur ve memur emeklisi için de bu rakam yüzde 34,12 olarak açıklandı. Ocak ve Temmuz aylarında verilen bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyorlar. Memurlar için Ocak ayında yapılan zam için 2.5 puanlık ek zammın yanında yüzde 7,5 oranında toplu sözleşme zammı yapılmıştı.Merkez Bankası anketinin ardından sonuca göre yüzde 34,12 oranında zam uygulanacağı tahmin ediliyor. Birçok kişisorusuna cevap aramaya başladı.Bu şekilde hesaplandığında ortaya çıkan maaşlar ise şu şekilde sıralanabilir;Temmuz 2021 - Ocak 2022 - Temmuz 2022Genel müdür (1/4) - 16.110 - 21.330 - 28.608Şube müdürü (Üniversite mezunu, 1/4) - 8.493 - 11.188 - 15.005Memur (Üniversite mezunu, 9/1) - 5.205 - 6.854 - 9.193Öğretmen (1/4) - 6.553 - 8.668 - 11.626Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 14.792 - 19.510 - 26.167Başkomiser (3/1) - 8.488 - 11.162 - 14.970Polis memuru (8/1) - 7.383 - 9.706 - 13.018Uzman doktor (1/4) - 10.093 - 13.312 - 17.854Hemşire (Üniversite Mezunu, 5/1) - 6.349 - 8.351 - 11.200Mühendis (1/4) - 8.669 - 11.440 - 15.343Teknisyen (Lise mezunu, 11/1) - 5.417 - 7.132 - 9.565Profesör (1/4) - 13.936 - 18.369 - 24.637Araştırma görevlisi (7/1) - 8.226 - 10.809 - 14.497Vaiz (1/4) - 6.810 - 9.003 - 12.075Avukat (1/4) - 8.277 - 10.934 - 14.665veolacak sorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konu hakkında en güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye d