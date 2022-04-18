Temmuz 2022 Emekli Maaşları Ne Kadar? Emekli ve Memur Maaşları Ne Kadar Olacak?
Temmuz 2022 maaşları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 Temmuz zammı ne kadar ve 2022 emekli maaşları ne kadar soruları yer alıyor. Peki, 2022 memur maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
Emekli ve memur maaşları milyonlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Temmuz 2022 emekli maaşları ne kadar ve emekli ve memur maaşları ne kadar olacak soruları ı yer aldı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni maaşlar hakkında hesaplamalar yapıldı. Emekli maaşları ne kadar olacak ve 2022 Temmuz emekli ve memur maaşları için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Temmuz 2022 Emekli ve Memur Maaşları Ne Kadar?
Temmuz 2022 emekli maaşları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Temmuz 2022 emekli ve memur zammı ne kadar sorusu yer aldı. 3 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeni maaşların ne kadar olacağı milyonlar tarafından merak ediliyor. Yılda iki kez zam alan emekli ve memurlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Üç aylık enflasyon oranının yüzde 22,81 olarak belirlenmesiyle maaşlar hakkında hesaplamalar netleşti. 6 aylık enflasyon ise yüzde 34,60 olarak belirlendi. Yapılan ankete göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında yüzde 34,60 zam alacağı belirtildi. Memur ve memur emeklisi için de bu rakam yüzde 34,12 olarak açıklandı. Ocak ve Temmuz aylarında verilen bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyorlar. Memurlar için Ocak ayında yapılan zam için 2.5 puanlık ek zammın yanında yüzde 7,5 oranında toplu sözleşme zammı yapılmıştı.
Kim Kaç Lira Maaş Alacak?
Merkez Bankası anketinin ardından sonuca göre yüzde 34,12 oranında zam uygulanacağı tahmin ediliyor. Birçok kişi 2022 Temmuz emekli ve memur zammı ne kadar sorusuna cevap aramaya başladı.Bu şekilde hesaplandığında ortaya çıkan maaşlar ise şu şekilde sıralanabilir;
Temmuz 2021 - Ocak 2022 - Temmuz 2022
Genel müdür (1/4) - 16.110 - 21.330 - 28.608
Şube müdürü (Üniversite mezunu, 1/4) - 8.493 - 11.188 - 15.005
Memur (Üniversite mezunu, 9/1) - 5.205 - 6.854 - 9.193
Öğretmen (1/4) - 6.553 - 8.668 - 11.626
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 14.792 - 19.510 - 26.167
Başkomiser (3/1) - 8.488 - 11.162 - 14.970
Polis memuru (8/1) - 7.383 - 9.706 - 13.018
Uzman doktor (1/4) - 10.093 - 13.312 - 17.854
Hemşire (Üniversite Mezunu, 5/1) - 6.349 - 8.351 - 11.200
Mühendis (1/4) - 8.669 - 11.440 - 15.343
Teknisyen (Lise mezunu, 11/1) - 5.417 - 7.132 - 9.565
Profesör (1/4) - 13.936 - 18.369 - 24.637
Araştırma görevlisi (7/1) - 8.226 - 10.809 - 14.497
Vaiz (1/4) - 6.810 - 9.003 - 12.075
Avukat (1/4) - 8.277 - 10.934 - 14.665
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