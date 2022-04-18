  • USD: 14,62 - 14,64
  • EURO: 15,81 - 15,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Söyledikleri tek tek çıkmıştı! Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga'nın 2022 kehaneti! Açlık, sefalet, kuraklık...

Balkanların Nostradamus'u olarak tanınan kahin Baba Vanga, kehanetleriyle yıllardır adından söz ettiriyor. Rusya'nın dünyayı yöneteceğini ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in ise “Dünya’nın Lordu” olacağını iddia eden Baba Vanga, Rusya - Ukrayna savaşı sonrası yeniden gündeme gelmişti. Ünlü kahinin geleceğe dair kehanetleri ise tüyler ürperten cinsten. İşte; açlık, kuraklık, doğal felaketlerle dolu bir gelecek öngören Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri...

Ekleme: 18.04.2022 - 11:28 Güncelleme: 18.04.2022 - 11:41 / Editör: Ozge Selin
Söyledikleri tek tek çıkmıştı! Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga'nın 2022 kehaneti! Açlık, sefalet, kuraklık...
Dünya gündemini sarsan birçok olayı önceden tahmin ettiğine inanılan, Balkanların Nostradamus'u olarak tanınan Baba Vanga'nın korkunç 2022 kehanetleri! 1996 yılında hayatını kaybeden Bulgar kadının İkiz Kuleler saldırısından, Barrack Obama'nın başkan seçilmesine, Rusya - Ukrayna savaşına kadar birçok kehanetinin doğru çıktığı düşünülüyor. 51. yüzyıla kadar tahminlerde bulunan kadının gelecekle ilgili kehanetleri ise duyanların tüylerini ürpertiyor.

Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri dünya basınında da kendisine geniş bir yer bulmuştu.


Özellikle İngiltere ve ABD'de popüler bir figür olan Baba Vanga, 2022 yılında doğa felaketlerinin olacağını öngörmüştü.

Balkanlar'ın Nostradamus'u' Baba Vanga 2022 yılında Avustralya ile birlikte birçok Asya ülkesinde benzer doğa felaketinin yaşanacağını öne sürdü. İşte, Baba Vanga'nın gelecekle ilgili tahminleri...

2033

Kutuptaki buzullar eridikçe yerkürenin su seviyesi artacak.

baba-vanga5

2043

Dünya ekonomisi çok iyi durumda olacak. Müslümanlar Avrupa'nın hakimi olacak.

2046

Tüm vücut organları yeniden üretilip çoğaltılabilecek. Hastalanan organın yerine yenisinin konması en çok kullanılan ve en basit tedavi yöntemi olacak.

2066

ABD, Müslümanların kontrolü altındaki Roma'ya karşı iklim değiştiren bir silah kullanacak. Bunun sonucunda sıcaklıkta ani ve keskin bir düşüş yaşanacak.


2076

Sınıfsız bir toplum düzeni sunan Komünizm tüm dünyaya hakim olacak.

2084

Doğa yeniden canlanacak.

2088

İnsanların saniyeler için yaşlanmasına sebep olan yeni bir hastalık türeyecek.

2097

Hızlı yaşlanma hastalığı tedavi edilecek.

2100

İnsan yapımı yapay bir güneş Dünya'nın karanlık yüzünü aydınlatmada kullanılacak.

2111

İnsanlar, androide benzer yaşayan robotlara dönüşecek.

2123

Küçük ülkeler arası savaşlar olacak. Büyük ülkeler tüm bunların dışında kalacak.

2125

Macaristan, uzaydan sinyaller alacak.

2130

Uzaylıların yardımıyla su altında medeniyetler kurulacak.

2164

Hayvanlar yarı insan haline dönüşecek.

2167

Yeni bir din ortaya çıkacak.

2170

Büyük bir kuraklık yaşanacak.


2183

Mars gezenindeki bir koloni nükleer güç haline gelecek ve Dünya'dan bağımsızlığını talep edecek.

2187

İki volkanik patlama başarılı bir şekilde durdurulacak.

2195

Deniz kolonilerinin enerji ve yiyecek sorunu kalmayacak.

2196

Asya ve Avrupa ırkları tamamen birbirine karışacak.

2199

Savaş yüzünden Kuzey Yarımküre'de oluşan radyoaktif kalıntılar, hayvan ve bitkilerin yok olmasına neden olacak.

Nükleer savaştan canlı çıkan Avrupalılar ise Müslümanlar tarafından başlatılacak kimyasal saldırıyla karşı karşıya kalacaklar.

2201

Güneşteki termonükleer reaksiyonların yavaşlaması sonucu hava sıcaklığı düşecek.

2221

Dünya dışı yaşam arayışında insanlar korkunç bir şeyle karşılaşacaklar.

2256

Bir uzay gemisi dünyaya yeni bir hastalık getirecek.

2262

Gezegenlerin yörüngeleri kademeli olarak değişecek. Yaklaşan bir kuyruklu yıldız Mars gezegenini tehdit edecek.

2271

Fizik kuralları değişecek.

2273

Beyaz, siyah ve sarı ırkların bileşiminden tek bir melez ırk doğacak.

2279

Hiçten enerji üretilecek -büyük olasılıkla hava boşluğu veya kara delikten.

2288

Zamanda yolculuk yapılacak. Uzaylılarla bağlantı kurulacak.

2291

Güneş daha da soğuyacak. Güneşi ısıtmak için girişimlerde bulunulacak.


2296

Güneşte güçlü patlamalar yaşanacak. Yer çekimi kuvveti değişecek. Eski uzay istasyonları ve uydular düşmeye başlayacak.

2298

Savaşta kullanılan kimyasal ve nükleer silahların sonucu olarak dünya nüfusunun yarısı cilt kanseriyle mücadele edecek.

2302

Evrenin önemli yasaları ve gizemleri ortaya çıkacak.

2304

Ayın gizemi çözülecek.


2341

Korkunç bir şey uzaydan dünyaya doğru yaklaşacak.

2371

Tüm dünyada açlık baş gösterecek.

2378

Çok hızlı büyüyen yeni bir nesil ortaya çıkacak.

2480

İnsan yapımı iki güneş birbiriyle çarpışarak Dünyayı karanlıkta bırakacak.

3005

Mars'ta çıkacak savaş yüzünden Dünya'nın yörüngesi değişecek.
6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu, Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı Davutoğlu'na telefon
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Kapalı kapılar ardında 'Takı sevdası'
Savunma Sanayii vites yükseltti: İşte yeni hedef! TÜBİTAK iş birliği ile başladı
Hollanda'nın ölüme terk ettiği Funda Gök Türkiye'ye getirildi
'Arapça broşür' yalanı: Muhalif gazeteci kendi paylaşımıyla rezil oldu
ABD'de Türk vatandaşına ırkçı saldırı! 'Nefret ediyorum' diyerek göğsünden bıçakladı
Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı: Planlanan hedeflerin tamamı ele geçirildi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya rekorla başladı! Tüm zamanların en yüksek seviyesi
TSK Kuzey Irak'ta PKK'nın canına okudu: 'Pençe-Kilit Operasyonu'nun ardından Hatay'da orman yangını çıktı
Milyonlara sosyal yardım zammı: 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı ne kadar olacak? İşte o tablo!
Pençe Kilit Operasyonu sonrası Fransa'da terör yandaşları sokaklara döküldü!
Sanatçılar Dolmabahçe’deki iftarda yaşananları anlattı! Cumhurbaşkanımız hepimizi tek tek onore etti
Avrupa ülkesi İsveç'te Kur’an-ı Kerim yaktılar!: Olaylar patladı, peş peşe nota verdiler
MSB operasyonla ilgili detayları paylaştı: Tam isabet vuruldu!
Kılıçdaroğlu seçim masraflarını Mersinliye ödetti! Milyonluk harcama denetim raporunda
Sebze ve meyvede marketler arasında değişen fiyat farkı 'pes' dedirtti!
49 bin mağdur için yol haritası hazır! İşte adım adım yapılacaklar
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu başladı
Ukrayna'dan kritik Rusya açıklaması! Kuleba kırmızı çizgi uyarısı yaptı
Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yü aklama telaşı: Mahkeme kararına rağmen 'Dink cinayeti aydınlığa kavuşmadı' dedi
Küçük Veronica’nın mucize kurtuluşu

Küçük Veronica’nın mucize kurtuluşu

Bir okul tam 100 kanser vakası! 20 senelik gizemdeki 'öldüren bitki' iddiası ABD'yi karıştırdı

Bir okul tam 100 kanser vakası! 20 senelik gizemdeki 'öldüren bitki' iddiası ABD'yi karıştırdı

Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren mobbing kararı! İspat çok kolay!

Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren mobbing kararı! İspat çok kolay!

Söyledikleri tek tek çıkmıştı! Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga'nın 2022 kehaneti! Açlık, sefalet, kuraklık...

Söyledikleri tek tek çıkmıştı! Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga'nın 2022 kehaneti! Açlık, sefalet, kuraklık...

Oyunculuk hayaline 700 bin lira kaptırdı! ‘Film’ gibi dolandırıcılık: 240 bin daha ver ‘Abdülmecit Han’da başrolsün

Oyunculuk hayaline 700 bin lira kaptırdı! ‘Film’ gibi dolandırıcılık: 240 bin daha ver ‘Abdülmecit Han’da başrolsün

Çanakkale'de görüldü! Marmara risk altında! Görür görmez uzaklaşın...

Çanakkale'de görüldü! Marmara risk altında! Görür görmez uzaklaşın...