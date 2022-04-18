Söyledikleri tek tek çıkmıştı! Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga'nın 2022 kehaneti! Açlık, sefalet, kuraklık...

Dünya gündemini sarsan birçok olayı önceden tahmin ettiğine inanılan, Balkanların Nostradamus'u olarak tanınan Baba Vanga'nın korkunç 2022 kehanetleri! 1996 yılında hayatını kaybeden Bulgar kadının İkiz Kuleler saldırısından, Barrack Obama'nın başkan seçilmesine, Rusya - Ukrayna savaşına kadar birçok kehanetinin doğru çıktığı düşünülüyor. 51. yüzyıla kadar tahminlerde bulunan kadının gelecekle ilgili kehanetleri ise duyanların tüylerini ürpertiyor.Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri dünya basınında da kendisine geniş bir yer bulmuştu.Özellikle İngiltere ve ABD'de popüler bir figür olan Baba Vanga, 2022 yılında doğa felaketlerinin olacağını öngörmüştü.Balkanlar'ın Nostradamus'u' Baba Vanga 2022 yılında Avustralya ile birlikte birçok Asya ülkesinde benzer doğa felaketinin yaşanacağını öne sürdü. İşte, Baba Vanga'nın gelecekle ilgili tahminleri...2033Kutuptaki buzullar eridikçe yerkürenin su seviyesi artacak.baba-vanga52043Dünya ekonomisi çok iyi durumda olacak. Müslümanlar Avrupa'nın hakimi olacak.2046Tüm vücut organları yeniden üretilip çoğaltılabilecek. Hastalanan organın yerine yenisinin konması en çok kullanılan ve en basit tedavi yöntemi olacak.2066ABD, Müslümanların kontrolü altındaki Roma'ya karşı iklim değiştiren bir silah kullanacak. Bunun sonucunda sıcaklıkta ani ve keskin bir düşüş yaşanacak.2076Sınıfsız bir toplum düzeni sunan Komünizm tüm dünyaya hakim olacak.2084Doğa yeniden canlanacak.2088İnsanların saniyeler için yaşlanmasına sebep olan yeni bir hastalık türeyecek.2097Hızlı yaşlanma hastalığı tedavi edilecek.2100İnsan yapımı yapay bir güneş Dünya'nın karanlık yüzünü aydınlatmada kullanılacak.2111İnsanlar, androide benzer yaşayan robotlara dönüşecek.2123Küçük ülkeler arası savaşlar olacak. Büyük ülkeler tüm bunların dışında kalacak.2125Macaristan, uzaydan sinyaller alacak.2130Uzaylıların yardımıyla su altında medeniyetler kurulacak.2164Hayvanlar yarı insan haline dönüşecek.2167Yeni bir din ortaya çıkacak.2170Büyük bir kuraklık yaşanacak.2183Mars gezenindeki bir koloni nükleer güç haline gelecek ve Dünya'dan bağımsızlığını talep edecek.2187İki volkanik patlama başarılı bir şekilde durdurulacak.2195Deniz kolonilerinin enerji ve yiyecek sorunu kalmayacak.2196Asya ve Avrupa ırkları tamamen birbirine karışacak.2199Savaş yüzünden Kuzey Yarımküre'de oluşan radyoaktif kalıntılar, hayvan ve bitkilerin yok olmasına neden olacak.Nükleer savaştan canlı çıkan Avrupalılar ise Müslümanlar tarafından başlatılacak kimyasal saldırıyla karşı karşıya kalacaklar.2201Güneşteki termonükleer reaksiyonların yavaşlaması sonucu hava sıcaklığı düşecek.2221Dünya dışı yaşam arayışında insanlar korkunç bir şeyle karşılaşacaklar.2256Bir uzay gemisi dünyaya yeni bir hastalık getirecek.2262Gezegenlerin yörüngeleri kademeli olarak değişecek. Yaklaşan bir kuyruklu yıldız Mars gezegenini tehdit edecek.2271Fizik kuralları değişecek.2273Beyaz, siyah ve sarı ırkların bileşiminden tek bir melez ırk doğacak.2279Hiçten enerji üretilecek -büyük olasılıkla hava boşluğu veya kara delikten.2288Zamanda yolculuk yapılacak. Uzaylılarla bağlantı kurulacak.2291Güneş daha da soğuyacak. Güneşi ısıtmak için girişimlerde bulunulacak.2296Güneşte güçlü patlamalar yaşanacak. Yer çekimi kuvveti değişecek. Eski uzay istasyonları ve uydular düşmeye başlayacak.2298Savaşta kullanılan kimyasal ve nükleer silahların sonucu olarak dünya nüfusunun yarısı cilt kanseriyle mücadele edecek.2302Evrenin önemli yasaları ve gizemleri ortaya çıkacak.2304Ayın gizemi çözülecek.2341Korkunç bir şey uzaydan dünyaya doğru yaklaşacak.2371Tüm dünyada açlık baş gösterecek.2378Çok hızlı büyüyen yeni bir nesil ortaya çıkacak.2480İnsan yapımı iki güneş birbiriyle çarpışarak Dünyayı karanlıkta bırakacak.3005Mars'ta çıkacak savaş yüzünden Dünya'nın yörüngesi değişecek.