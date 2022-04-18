Rusya nükleer silah kullanır mı? 'Tek bir sebebi olur' diyen eski bakan ülkenin 'kalbine' dikkat çekti

Rusya Ukrayna savaşı neredeyse 2 aydır devam ediyor. Savaşın başından beri Rusya'nın nükleer silah kullanma ihtimali gündemde. ABD ve Batı, bu ihtimali sıklıkla gündeme getirirken, Avrupa'da birkaç hafta önce radyasyonun etkilerini önlediği belirtilen ilaçlar bile yok satmaya başladı.'VAROLUŞSAL BİR TEHDİDE' VURGUDış politika uzmanları da Rusya lideri Vladimir Putin'in yalnızca ülkesi ve rejimine yönelik 'varoluşsal bir tehdit' olursa nükleer silaha başvuracağını söyledi."NATO BİRLİKLERİ MOSKOVA'YA GİRERSE"Buna benzer ifadeler eski Rusya Dışişleri bakanı Andrei Kozyrev'den geldi. Fox News'a demeç veren Kozyrev, "Rusya'nın nükleer kullanması için çok özel bir durum gerekli. Gerçekten kalplerinde yani Moskova'da bir tehdit hissederlerse - NATO birlikleri Moskova'ya gelirse muhtemelen nükleer silah kullanırlar" dedi."ŞU AN İÇİN BÖYLE BİR DURUM YOK"Kozyrev, bunun bu koşullar altında yaşanacağını söyleyerek şu an için Rusya'nın varoluşuna yönelik bir tehdidin olmadığını söyledi.