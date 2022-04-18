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Pençe Kilit Operasyonu'nda 19 terörist öldürüldü!

MSB, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen "Pençe Kilit Operasyonu"nda ilk belirlemelere göre 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pençe Kilit Operasyonu'nda 19 terörist öldürüldü!
Ekleme: 18.04.2022 - 14:03 Güncelleme: 18.04.2022 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
Pençe Kilit Operasyonu'nda 19 terörist öldürüldü!
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen "Pençe Kilit Operasyonu"nda ilk belirlemelere göre 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pençe Kilit Operasyonu'nda 19 terörist öldürüldü!

Bakanlıktan yapılan açıklamada:
"Irak'ın kuzeyinde terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla dün gece PENÇE KİLİT Operasyonu başlatıldı.

Birinci aşama hedefleri ele geçirildi. Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Mehmetçik bölgeyi kontrol altına almaya başladı. Arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. Teröristlerin tüm barınak, sığınak ve sözde karargâhları ile mağaraları ve inleri tek tek tahrip edilecek.

Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hâle getirildi. Arama-tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artıracağını değerlendiriyoruz. Operasyon sırasında 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı. Gerekli tüm tıbbi müdahale yapılmaktadır.

Teröristler kaçacak yerlerinin olmadığını, sona yaklaştıklarını anlamalı ve adalete teslim olmalıdır.

Asil milletimizi terör belasından kurtarmakta azimli, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.
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