Oyunculuk hayaline 700 bin lira kaptırdı! ‘Film’ gibi dolandırıcılık: 240 bin daha ver ‘Abdülmecit Han’da başrolsün

İstanbul'da 55 yaşındaki Cüneyd Eldem'in oyunculuk hayali dolandırıcılara kurban gitti. Emekli olduktan sonra aylarca kurslara gidip oyunculuk eğitimi alan Cüneyd Eldem kurstan sonra tanıştığı ve kendisini yapımcı menajer olarak tanıtan, fenomen dizilere yardımcı oyuncu aradığını öne süren K.K. tarafından tam 700 bin lira dolandırıldı. Eldem, "Bana senaryo ile getirdi. Günlerce çalıştım. Ezberler yaptım, tam çekim zamanı geldiğinde hep bir bahane buldu. Her seferinde olmadı. Benden oyuncu olduğumda alacağım paranın KDV'si diyerek toplamda 700 bin liraya yakın para aldı. Bana, 'hem o parayı, hem de oyunculuk ücreti olarak 2 milyon 700 bin lira alacaksın' dedi. İnandım. Sanki her defasında basiretim bağlandı. Şimdi mahkemeye verdim icra takibi başlattım" ifadelerini kullandı.

Cüneyd Eldem gençlik yıllarından beri hayalini kurduğu oyunculuk için emekli oluktan sonra kurslara gidip ders almaya başladı. Kurslarda diksiyon, duruş yürüme konuşma dil derken aylarca bir eğitimden geçti. İddiaya göre geçtiğimiz yıl Mart ayında kendisini bir numara aradı. Sizi kursta gördüm benim yapım şirketim ve oyunculuk ajansım var.Şu anda piyasada olan fenomen birçok diziye de ben oyuncu gönderiyorum. Size uygun çok rolüm var dedi. Haliyle bu duruma inanan Cüneyd bey K.K. ile görüşmeye başladı.700 BİN LİRA KAPTIRDIİddiaya göre bir süre sonra bir diziden rol geldiğini ve senaryoyu ezberlerse sete gideceğini söyleyen K.K. senaryoyu getirip Cüneyd beye verdi. Ancak sözleşme öncesi oyunculuk ücretinin KDV'sini ödememiz gerekiyor diyerek Cüneyd beyden 2 bin 500 lira aldı.Bir süre sonra bölüm sayısı arttı deyip bir miktar daha aldı. Senaryoyu ezberleyip çekim zamanı geldiğinde ise Covid arası verildi, ben hastalandım, yönetmen gelmedi gibi bahanelerle erteledi. Böyle böyle birkaç dizi daha ismi kullanarak oyunculuk vaadi veren K.K. Cüneyd Eldem den tam 700 bin lira para aldı.Yaşadıklarını anlatan Cüneyd Eldem; 'Benim en büyük hayalimdi. Çok sevdiğim için mi nedir bilmem ama basiretim bağlandı. Her duruma çok güzel bahaneler üretiyor ve beni ikna ediyordu. Söylediği dizi olmayınca bana sana başrol buldum dedi. TRT'de tarihi dizide oynayacaksın dedi. Sözleşme getirdi, altında ünlü bir yapım firmasının adı, TRT ismi falan her şey gerçek gibiydi. Dizi adı da 'Abdulmecid Han' bende imzaladım.Bunun için de benden 240 bin lira menajerlik ücreti aldı. Ardından yine KDV ödemesi diye binlerce lira daha aldı. Bana çalışayım diye senaryo verdi. Dizinin tanıtım çekimleri için fotoğraf çekilecek deyip çekim parası aldı. Bunların hepsi sana geri iade edilecek dediği için tereddüt etmeden verdim.' İfadelerini kullandı.AVUKAT FUNDA SADIKAHMET'HER SORUNA BİR BAHANE BULDU'Adam inanılmaz bir kabiliyete sahip; 'Her defasında bir bahane buldu ve benden sürekli para talep etti. Çekimler gecikti senin için sıkıntı yok ben sözleşmeyi verdim dizi başlamasa da sen başlamayan her hafta 180 bin lira alacaksın onun için sana ödeme yapacaklar bunun da KDV'sini vermemiz gerekiyor dedi.Onu da ödedim. Hepsinin dekontu elimde var. Daha 2 gün önce beni yine aradı. 150 bin kur farkı ödemesi yapman gerekiyor. Onu yaparsan 2 milyon 700 bin liranı alacaksın diyor' ifadelerini kullandı.BENİM HAYALLERİMLE OYNADILARBen sonradan öğrendim ki senaryolar diziler hepsi bir kurgu. Ortada böyle bir ajans bile yok diyen Eldem; 'tam 700 bin lira dolandırıldım. Benden başka mağdurlarda varmış. Daha kaç kişi dolandırıldı bilmiyorum. Bu adama kimse inanmasın. Ben şikayetçi oldum, icra takibi başlattım. Bana verdikleri adres boş çıktı. Benim hayallerimle oynadılar biran önce paramı geri istiyorum. Başka kimse mağdur olmasın' dedi.ADRESLERİNİ SIR GİBİ SAKLIYORLARKonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Funda Sadıkahmet ise şunları söyledi; 'Müvekkilimiz Cüneyd beyden konuyu dinlerken 'dolandırılmış' desek de bu denli bir nitelikli dolandırılıcıkla karşılaşacağımızı tahmin etmemiştik. Cüneyd beye atılan ses kayıt mesajlarında hakaret, tehdit, şantajın yanı sıra adeta tekrar tekrar dolandırabilmek için hala kurulan baskı işin boyutunu adeta başka yerlere taşımaktadır.Başkaca mağdurların da olduğunu tespit ettiğimizde gördük ki, insanlar paralarını, hayallerini, umutlarını kaybetmiş ama tehditlerden korkarak gerekli mercilere de başvuramamış. Yaptığımız icra takibi kişilerin gerçek adresini sır gibi saklaması nedeniyle maalesef ki hala tebliğ edilememekte ve her geçen gün mağduriyetin boyutu daha da büyümektedir. Önemli kurum ve kuruluşların adını da zikrederek dolandırılan müvekkilimiz maddi manevi ciddi boyutta zarara uğratılmıştır. Elimizdeki dekontlar, yazışmalar ve müvekkilimize gönderilen ses kayıt mesajları ile savcılığa başvurup adaletin tecelli etmesi için süreci titizlikle takip edeceğiz' dedi.