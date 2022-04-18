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Ormanda uygunsuz şekilde yakalanmıştı! İşte edepsiz kaymakam hakkında istenen ceza

Eski Beykoz Kaymakamı, korumasının kiraladığı otomobilde bir kadınla cinsel birliktelik yaşadı. Yoldan geçen 15 yaşındaki çocuk kaymakamı uyarınca, önce tehdit edildi ardından kaymakam tarafından araçla ezilmeye çalışıldı. Yaşanan olaydan hemen sonra emeklilik dilekçesi veren kaymakam hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ekleme: 18.04.2022 - 15:50 Güncelleme: 18.04.2022 - 16:02 / Editör: Ozge Selin
Ormanda uygunsuz şekilde yakalanmıştı! İşte edepsiz kaymakam hakkında istenen cezaİstanbul'da, evli ve 3 çocuk babası eski Beykoz Kaymakamı A.K. (56), geçen yıl 17 Temmuz'da Beykoz Kaynarca'daki ormanlık arazinin girişinde araç içinde bir kadınla cinsel birliktelik yaşıyordu. 16 yaşındaki U.Y. isimli çocuk da evine gitmek için kullandığı araziden geçerken beyaz renkli Skoda marka 34 AG.. 1.. plakalı aracı gördü.

Durumu fark edip yoluna devam eden çocuğa kaymakam, 'Ne bakıyorsun, utanmıyor musun?' dedi. U.Y. ise 'Asıl sen utanmıyor musun? Evler var burada. Benim gibi çocuklar bu yoldan geçiyor, aileler var' diyerek tepkisini gösterdi. Bunun üzerine A.K., 'Yürü lan bacaklarını kırarım. Kaymakamım lan ben' dedikten sonra küçük çocuğu kovaladı, aracına dönüp araçla çocuğu ezmeye çalıştı. Çocuğun çığlık sesiyle komşular olaya müdahale etti.

Ormanda uygunsuz şekilde yakalanmıştı! İşte edepsiz kaymakam hakkında istenen ceza


EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERDİ

Eski kaymakam, bölgeden uzaklaşırken 'Seni vuracağım, bulacağım seni' şeklinde tehditler savurdu. U.Y. şikâyetçi oldu. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Aracı kiraladığı tespit edilen kaymakamın koruması olayla ilgili ifade verdi.

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Koruma, mesai sonrası aracı kaymakama bıraktığını, araçtaki şahsın kendisi olmadığını ifade etti. Hakkında soruşturma açılan kaymakamın, olaydan birkaç gün sonra emekli olmak için dilekçe verdiği ortaya çıktı. İfadesi alınan kaymakam, yanlış anlaşıldığını ileri sürdü.

Ormanda uygunsuz şekilde yakalanmıştı! İşte edepsiz kaymakam hakkında istenen ceza

YARGILANACAK

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda emekli kaymakam hakkında, 'Hayasızca hareketlerde bulunma ve silahla tehdit' suçlarından dava açtı. Hazırlanan iddianamede, A.K.'nin koruması tarafından kiralanan aracı Beykoz Hocaoğlu mahallesindeki alana park ederek, bir kadınla cinsel birliktelik yaşadığı ve bu durumu gören küçük çocuğun U.Y. ile tartıştığı anlatıldı. İddianamede eski kaymakamın U.Y.'yi önce tehdit ettiği ardından üzerine araç sürdüğü kaydedildi. Eski kaymakam A.K. hakkında, 6 yıla kadar hapis cezası istendi.
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