MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı!

AK Parti Genel Merkezi'nde başlayan toplantının öncelikli gündem maddelerinden birinin terörle mücadele olması bekleniyor.Irak'ın kuzeyine yönelik başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'ndaki son durum ele alınacak.FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINA KARŞI ÖNLEM ALINACAKToplantının bir diğer önemli gündem maddesi ekonomi olacak. Fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirler ve önümüzdeki dönem atılacak adımlar görüşülecek.Dış politika başlığında ise Rusya-Ukrayna Savaşı var.Savaşın sona ermesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik çabalar değerlendirilecek.Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenleyecek.