MSB: Pençe-Kilit Operasyonu başladı

Mehmetçik Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu’nu başlattıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile operasyon kapsamında gerçekleştirilen hava harekatını Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nden takip etti.KOMANDOLAR KUZEY IRAK'TABakan Akar, operasyona ilişkin şu bilgileri paylaştı:“Irak’ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla terör hedeflerine yönelik kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu gece itibarıyla Pençe Kilit Operasyonu’nu başlatmıştır.Terörist hedefleri önce hava kuvvetlerimiz tarafından ateş altına alındı. Kahraman pilotlarımız terör örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahlardan oluşan hedefleri başarıyla vurdu.Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurlarımız tarafından da belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu.ATAK Helikopterlerimiz, İHA ve SİHA’larımızla desteklenen kahraman komandolarımız ve bordo berelilerimiz karadan sızarak ve hava hücum harekatı ile bölgeye intikal etti.Şu ana kadar operasyonumuz planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi.