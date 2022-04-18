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Kırmızı boyalı dere Marmara Denizi'ne aktı: Müsilaja davetiye çıkaran tesislere ağır yaptırım çağrısı

Marmara Denizi’ndeki kirlilik ve müsilaj sorunuyla mücadele çalışmaları devam ederken Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi'nin kırmızı renge bürünmesi büyük panik yarattı. Derenin kirlenmesine yakın bölgedeki bir tesisin neden olduğu öğrenilirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü dereye atık suyunu akıtarak nehrin renginin değişmesine sebep olan tesise 500 bin lira ceza kesildiğini ve faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı. Konuya ilişkin paylaşımda bulunan ve dereyi kirleten tesislere tepki gösteren doğa ve çevre programları yapımcısı Güven İslamoğlu, "Ben olsam bu tesisleri ceza haricinde 3 ay kapatırım. Çalışarak cezayı ödedikleri için bunu göze alıyorlar. Bir daha olursa ticaretten men ederim." dedi.

Ekleme: 18.04.2022 - 12:30 Güncelleme: 18.04.2022 - 12:31 / Editör: Ozge Selin
Kırmızı boyalı dere Marmara Denizi'ne aktı: Müsilaja davetiye çıkaran tesislere ağır yaptırım çağrısıGeçtiğimiz yıl başta Marmara sahilleri olmak üzere deniz yüzeyini ve derinlerini saran müsilaj, çevre felaketi olarak nitelendirilebilecek boyuta ulaşmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi ile denizleri tehdit eden müsilaj ekiplerin yoğun çalışması ile büyük oranda temizlendi.

Uzmanlar denizlerdeki müsilaj tehlikesinin henüz geçmediğine dikkat çekerken TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa karşı 157 çözüm önerisi hazırladı. Yapılan çalışmada öncelikli tedbirin Marmara Denizi'nin azot ve fosfor yükünü azaltmak olduğu vurgulandı.

KAMARA DERESİ KIRMIZIYA DÖNDÜ
Geçtiğimiz hafta Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi'nin kırmızı renge bürünmesi bölge halkını oldukça tedirgin etmişti. Kamara Deresi, atıklar nedeniyle Marmara Denizi'ne kırmızı renge bürünerek aktı.

Kırmızı boyalı dere Marmara Denizi'ne aktı: Müsilaja davetiye çıkaran tesislere ağır yaptırım çağrısı

Derenin kirlenmesine, yakın bölgedeki bir tesisin neden olduğu öğrenilirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, dereye atık suyunu akıtarak nehrin renginin değişmesine sebep olan tesise 500 bin lira ceza kesildiğini ve faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

'DAHA ÇOK MÜSİLAJ GÖRÜRÜZ'
Doğa ve çevre programları yapımcısı olan Güven İslamoğlu, Marmara'yı tehdit eden kirliliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kamara Deresi'nin kirli görüntüsünü paylaşan İslamoğlu, 'Daha çok müsilaj görürüz' dedi.

Dereyi kirleten tesislere dikkat çeken İslamoğlu şu ifadeleri kullandı:

'Ben olsam bu tesisleri ceza haricinde 3 ay da kapatırım. Çünkü çalışarak cezayı ödedikleri için bunu göze alıyorlar. Bir daha olursa ticaretten men ederim.'
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