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İstanbul'da panik anları! Yer altı kabloları yandı bina tahliye edildi

İstanbul Şişli'de sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Şişli'de yeraltı kablolarının yanması nedeniyle rögarda patlama oldu. 3 binada oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bina sakinleri, çocukları ve hayvanları ile dışarı çıktı.

Ekleme: 18.04.2022 - 11:02 Güncelleme: 18.04.2022 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da panik anları! Yer altı kabloları yandı bina tahliye edildiEskişehir Mahallesi Dericiler Sokak'ta saat 08.30 sıralarında yeraltı elektrik kablolarının yanması nedeniyle etrafa duman yükselmeye başladı.

Bir süre sonra büyük bir gürültüyle rögar kapağı patlayarak, fırladı. Binalardakiler yoğun duman dolması ve gürültü nedeniyle kendilerini dışarı attı.

İstanbul'da panik anları! Yer altı kabloları yandı bina tahliye edildi

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde yeraltı kablolarının yandığı belirlendi. Ekipler etrafa güvenlik şeridi çekerek 3 binayı tedbir amaçlı boşalttı. Elektrik ekipleri bölgedeki akımı kesti.

İstanbul'da panik anları! Yer altı kabloları yandı bina tahliye edildi

'BİNA KOMPLE BOŞALDI'
Evine duman dolması nedeniyle dışarıya çıkan Mustafa Ayaş, 'Yeraltından akşamdan beri duman çıkıyordu. Sabahleyin patlama oldu.

Büyük bir ses duyunca dışarıya çıktık. Bina komple boşaldı. Çoluk çocuk hepimiz dışarıya çıktık. Evde banyoda, mutfakta yoğun duman vardı' dedi

İstanbul'da panik anları! Yer altı kabloları yandı bina tahliye edildi

CAN DOSTLARINI DA YANLARINA ALDILAR
Evinden çıkarken hayvanlarını da yanına alan Fırat Özbay, 'Sabah rögar havaya uçtu. Dumanlar çıktı. Şimdi de evleri tahliye ediyorlar.

Evden çıkarken hayvanlarımızı da aldık. Onlar da bir can' diye konuştu. Gürültüyle dışarı çıkanlar çocukları ve can dostları hayvanları ile parkta bekledi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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