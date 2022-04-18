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Her yerde aranıyordu! Semra Güzel bakın nerede ortaya çıktı

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan ve milletvekilliği düşürülen HDP'li Semra Güzel'in firar ettiği öğrenilmişti. Her yerde aranan Güzel'in, bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımının ardından Norveç'te olduğu ortaya çıktı.

Her yerde aranıyordu! Semra Güzel bakın nerede ortaya çıktı
Ekleme: 18.04.2022 - 16:23 Güncelleme: 18.04.2022 - 16:26 / Editör: Ozge Selin
Her yerde aranıyordu! Semra Güzel bakın nerede ortaya çıktı
PKK'lı terörist Volkan Bora ile 5 yıl önce çektirdiği fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li milletvekili Semra Güzel hakkında son olarak yakalama kararı çıkarılmıştı.

Norveç'te olduğu ortaya çıktı

En son Diyarbakır'da görüldüğü öğrenilen Güzel'in yasa dışı yollarla Almanya'ya kaçtığı öne sürülmüştü. Dokunulmazlığı kaldırılan Güzel yeni bir gelişme yaşandı. Kayıplara karışan HDP'li Güzel, Norveç'te ortaya çıktı. Hakan isimli bir kişinin Instagram hesabında fotoğrafını paylaştığı Güzel'in Norveç'te olduğu tespit edildi.

Sözlü olduklarını açıklamıştı

Söz konusu fotoğraflarla ilgili açıklama yapan HDP'li Semra Güzel, "Volkan Bora ile üniversite yıllarımda tanıştım ve bir süre arkadaş olarak görüştüm. Kendisi ile yaşadığımız duygusal yakınlık sonucunda, aileler arasında yaptığımız bir tören sonrasında sözlendik. Volkan Bora gazetecilik yaparken, 2009 sonlarında maruz kaldığı soruşturma ve davalar neticesinde yurtdışına gitmek zorunda kaldı. Ulaşmaya çalışmama rağmen, 2014 yılına kadar kendisiyle hiçbir şekilde görüşemedik." ifadelerini kullanmıştı.

'Güvenlik nedeniyle o kıyafetleri giydim'

Semra Güzel, "2013-2015 yılları arasında başlatılan çözüm ve barış sürecinin olumlu havası içerisinde çocuklarını, annelerini, babalarını ve sevdiklerini görmeye çalışan birçok kişi gibi ben de Volkan Bora'ya ulaşmaya çalıştım. Bahsi geçen bölgeye gittiğimde iki kadın tarafından karşılandım. Bana güvenlik koşulları nedeniyle kendi kıyafetlerinden giymem gerektiği söylendi. Bir süre bekledikten sonra orada olduğunu öğrendim ve görüştük. İşte basına servis edilen fotoğraflar bu görüşmeye ait fotoğraflardır." demişti.

Semra Güzel, açıklamasının devamında şunları söylemişti:"Sadece benim değil milyonlarca insanın geleceğe dair umutlandığı ve barışı arzuladığı bir süreçte, bizatihi hükümetin karşı tarafla görüşmeler yaptığı göz önüne alınırsa, bu fotoğrafların bugün hakkımda yürütülen karamalara, kumpas girişimlerine ve suçlamalara dayanak yapılmaya çalışılması kabul edilemez. 2014 yılı içerisinde kamu alanında görev yapmaktaydım ve hiçbir siyasi partiye üyeliğim yoktu. 2017 yılında, Volkan Bora'nın yaşamını kaybetmesinin ardından ele geçirilen kimi materyaller sonucu açılan soruşturma dosyalarında bana dair herhangi bir işlem olup olmadığını bilmiyorum. Fakat 2018'de milletvekili seçilene kadar, hiçbir şekilde hakkımda bir soruşturma başlatılmadı ve ifadeye dahi çağrılmadım. 5 yıl önce ele geçen fotoğrafların yargıya konu edilmeden bugün basına servis edilmesi erkek-devlet aklının bir tezahürüdür. Son derece çirkin ve cinsiyetçi söylemlerle yapılan fotoğraf ve haber servisinin partim hakkında siyasi iktidar tarafından yürütülen kirli propagandaların bir devamı olduğu aşikardır."
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