Harekattan yeni görüntüler! Teröristlerin inlerine böyle girildi: Komandolar helikopterlerle bölgeye indirildi

Son dakika haberler | Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik dün gece karadan ve havadan başlattığı Pençe Kilit Operasyonu sürüyor.Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyinden gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan operasyona ilişkin görüntü paylaşıldı.Operasyon kapsamında gerçekleştirilen hava harekatından görüntülerle başlayan videoda, uçakların üslerinden kalkış ve hedefleri tam isabetle vurma anları yer aldı.Görüntülerde, hava hücum harekatı için komandoların ve özel kuvvetler unsurlarının helikopterlere binişleri ile Mehmetçiğin helikopterlerden operasyon bölgesine indiği anlara da yer verildi.Paylaşımda, terör hedeflerinin vurulma anlarına ilişkin de çok sayıda görüntü yer aldı.