Harekattan yeni görüntüler! Teröristlerin inlerine böyle girildi: Komandolar helikopterlerle bölgeye indirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, uçakların üslerinden kalkış ve hedefleri tam isabetle vurma anlarının yanı sıra Mehmetçiğin helikopterlerden operasyon bölgesine inişleri yer aldı. İşte operasyondan nefes kesen anlar...
- Video Harekattan yeni görüntüler! Teröristlerin inlerine böyle girildi: Komandolar helikopterlerle bölgeye indirildi
Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyinden gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan operasyona ilişkin görüntü paylaşıldı.
Operasyon kapsamında gerçekleştirilen hava harekatından görüntülerle başlayan videoda, uçakların üslerinden kalkış ve hedefleri tam isabetle vurma anları yer aldı.
Görüntülerde, hava hücum harekatı için komandoların ve özel kuvvetler unsurlarının helikopterlere binişleri ile Mehmetçiğin helikopterlerden operasyon bölgesine indiği anlara da yer verildi.
Paylaşımda, terör hedeflerinin vurulma anlarına ilişkin de çok sayıda görüntü yer aldı.