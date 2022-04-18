Haramidere'de metrobüs arızası! Uzun kuyruklar oluştu...
İstanbullunun ulaşım çilesi bitmek bilmiy İstanbullunun ulaşım çilesi bitmek bilmiyor. Yolda kalan İE olda kalan İETT otobüsler obüsleri, metr i, metrodaki saldırganlar, metro duraklarındaki y o duraklarındaki yoğunluklar derk oğunluklar derken bir de metr en bir de metrobüs arızaları p obüs arızaları patlak v atlak verdi. Haramider di. Haramidere Metrobüs Durağı'nda arıza yap obüs Durağı'nda arıza yapan bir metr an bir metrobüs nedeniyle metr obüs nedeniyle metrobüs yolunda uzun kuyr olunda uzun kuyruklar oluştu.
İstanbullunun ulaşım çilesi bitmek bilmiyor.
METROBÜS ARIZA YAPTI
İstanbul'da son dönemde sık sık arızalanan metrobüs ve otobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi. Sabah saatlerinde Haramidere Metrobüs Durağı'nda metrobüs arıza yaptı. Yaşanan arıza nedeniyle Haramidere Sanayi Sitesi-Haramidere metrobüs durakları arasında metrobüs yoğunluğu yaşanırken, seferlerde kısa süreli aksaklıklar yaşandı