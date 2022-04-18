Haramidere'de metrobüs arızası! Uzun kuyruklar oluştu...

İstanbullunun ulaşım çilesi bitmek bilmiy İstanbullunun ulaşım çilesi bitmek bilmiyor. Yolda kalan İE olda kalan İETT otobüsler obüsleri, metr i, metrodaki saldırganlar, metro duraklarındaki y o duraklarındaki yoğunluklar derk oğunluklar derken bir de metr en bir de metrobüs arızaları p obüs arızaları patlak v atlak verdi. Haramider di. Haramidere Metrobüs Durağı'nda arıza yap obüs Durağı'nda arıza yapan bir metr an bir metrobüs nedeniyle metr obüs nedeniyle metrobüs yolunda uzun kuyr olunda uzun kuyruklar oluştu.