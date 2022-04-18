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En gelişmiş ilçeler listesini bakanlık paylaştı: İşte Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE)'yi açıkladı. Buna göre; Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi belli oldu. Araştırmada; İzmir'in ilk 10'da ilçesinin olmaması dikkat çekti.

Ekleme: 18.04.2022 - 18:11 Güncelleme: 18.04.2022 - 18:18 / Editör: Ozge Selin
En gelişmiş ilçeler listesini bakanlık paylaştı: İşte Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi!Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini, -üniversite mezunu oranı, kişi başına hekim sayısı, POS cihazı sayısı gibi- parametrelerle ölçerek, Türkiye'nin ilçe gelişmişlik verilerini açıkladı.

En gelişmiş ilçeler listesini bakanlık paylaştı: İşte Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi!
Araştırmaya göre, birinci kademe gelişmiş ilçeler, Marmara Bölgesi'nde 36, Ege Bölgesi'nde 13, İç Anadolu'da dokuz, Akdeniz Bölgesi'nde beş, Karadeniz'de iki, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da birer tane bulunuyor. Araştırmaya göre ikinci kademede 173, üçüncü kademede 175, dördüncü kademede 215, beşinci kademede 222, altıncı kademede ise 121 ilçe bulunuyor.


En gelişmiş ilçeler listesini bakanlık paylaştı: İşte Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi!


İŞTE TÜRKİYE'NİN EN GELİŞMİŞ 10 İLÇESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı araştırma ile ilgili, '973 ilçeye ait İlçe SEGE-2022 çalışmasında ise sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen 56 değişken kullanılmıştır. Analiz sonucunda, ilçelerin endeks skorları ve sıraları belirlenmiş, skorlardaki doğal kırınımlara göre ilçeler 6 gelişmişlik kademesinde gruplandırılmıştır.' bilgisin paylaştı.

1- İSTANBUL/ŞİŞLİ

2- ANKARA/ÇANKAYA

3- İSTANBUL/BEŞİKTAŞ

4- İSTANBUL/KADIKÖY

En gelişmiş ilçeler listesini bakanlık paylaştı: İşte Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi!

5- ANKARA/YENİMAHALLE

6- İSTANBUL/BAKIRKÖY

7- İSTANBUL/FATİH

8- BURSA/NİLÜFER

9- ATAŞEHİR/İSTANBUL

10- BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

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