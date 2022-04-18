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Büyükelçilerle İftar Programı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, AK Parti genel merkezindeki ‘’Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı’’nda konuştu.

Ekleme: 18.04.2022 - 21:01 Güncelleme: 18.04.2022 - 21:07 / Editör: Ozge Selin
Büyükelçilerle İftar Programı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan, Büyükelçilerle İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

İlk günden itibaren elimizdeki bütün imkanları tüm insanların hizmetine sunduk. Tıbbı malzeme desteğinde bulunduk. Salgın toplumlar arasındaki uçurumları daha da derinleştirdi. Türkiye olarak dostlarımıza yardımda bulunduk.

20 Şubat'tan bu yana 11 Afrika ülkesine içinde yerli aşımız da olan 4 milyon 870 bin doz aşı hibe ettik. Sadece birbirimize değil gelecek nesillere karşı da sorumluyuz.

İki komşumuz arasında başlayan çatışmalara son vermek amacıyla yoğun diplomatik temaslar sergiledik. İki ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya gelmelerini temin ettik. Yüz yüze müzakereler için İstanbul'da görüşmeleri sağladık. Yoğun ilerlemeler sağladık.

Sayın Zelenski ve Sayın Putin'le düzenli telefon görüşmeleri gerçekleştiriyorum. Beklentilerimi, tespitlerimi kendileriyle doğrudan ve samimiyetle paylaşıyorum. İki lideri İstanbul'da buluşturma düşüncemi her fırsatta dile getiriyorum. Çatışmalar uzadıkça sadece insani kayıplar değil, ekonomik maliyetler de artıyor.

İki komşumuz arasında önce ateşkesin sonra kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı işlerden biri olacaktır. Barışçıl bir çözüm bulunacağına gönülden inanıyorum.

İstanbul'daki görüşmelerden tarafların ve uluslararası toplumun mutmain olacağı bir sonucun alınabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü korunmalı. Ukrayna savaşı adil bir dünya düzeni arayışımızda ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi.

Tam üyelik perspektifimizi esas alan somut ve anlamlı adımları AB'den atmasını bekliyorum. Tabii diğer insani dramlar, Yemen, Somali, Libya, Afganistan, Filistin ve Suriye'de milyonlarca masum insan bir Ramazan ayını daha buruk geçiriyor. Tedbir alınmadığı, yardım eli uzanmadığı, bir dilim ekmek bulamadığı için ölen her bir masumla birlikte insanlık da ölüyor.

Terör örgütlerine özellikle finans temin eden kaynakların kesilmesi konusunda tüm dostlarımızın güçlü desteğini beklediğimizi ifade etmek istiyorum.

Mescid-i Aksa'da yapılanlar bizim için üzüntü kaynağı. Bunları yaşamak istemiyoruz. Filistin davasına sahip çıkmaya, Filistinli kardeşlerimizi desteklemeye devam ediyoruz.

Filistin'deki terör saldırılarını lanetlediğimizi açıkça dile getiriyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

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Büyükelçilerle İftar Programı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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