Bu video ortalığı ayağa kaldırır! 'Zelenskiy sarhoş mu?' iddiaları sosyal medyayı salladı

Rusya Ukrayna savaşı haftalardır devam ediyor. savaşın ilk gününde beri Ukrayna lideri Zelenskiy, yayınladığı videolarda halkına sesleniyor. Bu görüntülerden biri ise sosyal medyaya bomba gibi düştü. Zelenskiy'nin makam odasında konuştuğu anlarda 'sarhoş olduğu' iddia edildi. Nitekim görüntülerde Zelenskiy'nin uykulu hali dikkat çekerken, sosyal medyada "Askerler savaşırken makamında alkol alıyor" yorumu yapıldı.

Savaş, neredeyse 2 aydır devam ederken, artık tüm dünya Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin yaptığı video kayıtlarına aşina oldu. Zelenskiy, sık sık çektiği video kayıtlarında halkına sesleniyor.ALKOLÜ FAZLA MI KAÇIRDI?Öte yandan sosyal medyada düşen bir Zelenskiy videosu ise gündeme bomba gibi düştü. Makam odasında konuşan Zelenskiy'nin alkolü fazla kaçırdığı ve uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edildi.YÜZÜ FARKLI ŞEKİLLERE BÜRÜNDÜSıklıkla kameralar önünde bulunan Zelenskiy'nin sosyal medyada dolaşan videosunda yüzünün farklı şekiller aldığı görüldü.'BİZ KAZANACAĞIZ'Zelenskiy videoda, '52. günden iyi akşamlar. Ne diyebilirim ki? Biz güçlüyüz, çalışıyoruz! Seviyoruz, müteşekkiriz ve biz kazanacağız' sözlerine yer verdi.SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDIVideo yayınlandıktan kısa süre sonra silindi, ancak sosyal medyada dolaşmaya devam etti. Zelenskiy'nin odasındaki diğer nesneleri de gösterdiği videoyu gören sosyal medya kullanıcıları 'Sarhoş ve uyuşturucu bağımlısı Zelenskiy! Ne kahraman ama!' yorumunda bulundu.