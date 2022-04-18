Bakan Koca duyurdu! Asistan hekimlik kontenjanları açıklandı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Asistan hekimlik kontenjanlarının açıkladığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: 'ASİSTAN HEKİMLİK KONTENJANLARI AÇIKLANDI. Uzmanlık eğitimini farklı kadrolarda alan arkadaşlarımız arasındaki eşitsizliklerin kaldırılmasının ardından, kontenjanlar ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde bugün açıklandı. Tercih işlemleri yakında başlıyor. Hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.