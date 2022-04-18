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Babasını öldüren Dilara’nın cezası belli oldu: Ağlayarak savunma yaptı!

Korkunç olay geçtiğimiz aralık ayında İstanbul Ümraniye'de yaşanmıştı. Tartıştığı babası Mustafa Emre Kınalı'yı (48) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Cansel Dilara Kınalı (20) ağlayarak yaptığı savunmasında "Ben sadece annemi ve kendimi korumak istedim. Babam alkol kullanıyordu ve geçimsiz biriydi. Benimle hep tartışırdı, şiddete dayanamıyorum" diye konuştu. Mahkeme, ilk duruşmada haksız tahrik indirimiyle sanığın 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi...

Ekleme: 18.04.2022 - 19:07 Güncelleme: 18.04.2022 - 19:12 / Editör: Ozge Selin
Babasını öldüren Dilara’nın cezası belli oldu: Ağlayarak savunma yaptı!
Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cansel Dilara Kınalı getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

'BABAM AŞIRI ALKOLLÜYDÜ'

Tutuklu sanık Cansel Dilara Kınalı, suç tarihinde uyuşturucu madde krizine girmesinin ardından eve geldiğini belirterek 'Evde annemle babam vardı. Bir buçuk yıl önce ayrılmışlardı ama babam 9 yaşındaki kardeşim bizde kaldığı için eve gelmişti. Ona görünmemek istediğim için odama geçtim. Bu sırada babam odaya geldi. Aşırı alkollüydü. Kapıyı tekmeleyip açtı' ifadelerini kullandı.

'SADECE ANNEMİ KORUMAK İSTEDİM'

Babasının kendisine ağır hakaretler ettiğini iddia eden sanık Kınalı, mutfaktan aldığı bıçağı rast gele savurduğunu kaydederek gözyaşları eşliğinde savunmasını şu şekilde sürdürdü: 'Asla ve asla öldürme amaçlı yapmadım. Öldürmeyi düşünmedim. Öldüğüne inanmadım bile. Yaklaşık 1 ay öldüğünü idrak edemedim. Uyuşturucu madde krizinde eve geldim. Ben sadece annemi ve kendimi korumak istedim. Babam alkol kullanıyordu ve geçimsiz biriydi. Benimle hep tartışırdı, şiddete dayanamıyorum. İlk küfrü de babam etti. Ben sonrasında ettim'
Sanık avukatı müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini kaydetti.

'TAKDİR SİZİN'

Sanığın halası Fatma Seyhan Çelebi sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi. Tanık olarak dinlenen anne Betül Yıldırım ise eski eşinin alkol aldığını, kızına ağır hakaretler ettiğini belirtti. Kızının babasına 'Gelme üstüme gelme' dediğini kaydeden anne Yıldırım, maktulün kızının üstüne gittiğini söyledi. Bıçakta kan görmediklerini de kaydeden Yıldırım, maktul için 'Daha önce beni de darp etti. Öldürmeye kalktı. Kadın sığınma evine de gitmiştim' şeklinde konuştu.
Son sözü sorulan sanık Kınalı, 'Takdir sizin' dedi.

Mahkeme heyeti ilk celsede davayı karara bağladı. Heyet 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan sanık Cansel Dilara Kınalı'yı önce 14 yıl hapse çarptırdı. Maktulün kızı olan sanığa yönelik sözlü tartışmayı başlatması ve odasına girerek tartışmayı devam ettirdiğini dikkate alan heyet, suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirdi.
Mahkeme, pişmanlığını da göz önünde bulundurarak sanığı 'Haksız tahrik altında neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan iyi hal indirimiyle Kınalı'nın 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Cansel Dilara Kınalı'nın Ümraniye'de 3 Aralık 2021'de babası Mustafa Emre Kınalı'yı bıçakladığı belirtilmişti.

Dilara Kınalı'nın da mutfaktan aldığı bıçakla babasına gelişigüzel vurduğu ve Emre Kınalı'nın da alkolün ve darbenin etkisiyle yere düştüğü belirtilmişti. Ayağa kalkan Emre Kınalı'nın banyoya gittiği ve orada yere yığıldığı anlatılan iddianamede, Emre Kınalı'nın eski eşinin sağlık ekiplerini ve Kınalı'nın kız kardeşini arayarak durumu haber verdiği anlatılmıştı. Emre Kınalı'nın sırt bölgesinden bıçaklandığı belirtilen iddianamede, Kınalı'nın hayatını kaybettiği belirtilmişti.
İddianamede öz babası Mustafa Emre Kınalı'yı öldürdüğü iddia edilen Cansel Dilara Kınalı'nın 'Üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

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