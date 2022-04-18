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Ali Erbaş: Çocuklar camilerimizin süsüdür

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerden yükselen çocuk seslerine tepkili olanlara videolu paylaşımıyla yanıt verdi.

Ekleme: 18.04.2022 - 12:08 Güncelleme: 18.04.2022 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'de son zamanlarda camilerdeki çocuklar konuşulmaya başladı.

Ramazan ayının gelmesiyle teravih için aileleriyle namaza giden çocuklar etrafa neşe saçarken, bazı kesim bu durumdan oldukça rahatsız.

Konuyla ilgili sosyal medyada birçok olumsuz paylaşım yer alırken, bazı isimlerden de o paylaşımlara karşıt yanıtlar geliyor.

Son paylaşım ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi.

Teravih için Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde olan Ali Erbaş, namaz sonrası yanına çağırdığı Mustafa Hamza isimli bir çocuğa dua okuttu.

"Çocuklar camilerin süsüdür"

O anları Twitter hesabından yayınlayan Ali Erbaş, "Çocuklar camilerimizin süsüdür.

"Neşeleri ve sesleri eksik olmasın"

Cenab-ı Hak göz aydınlığı evlatlarımızın neşesini, sesini camilerimizden eksik etmesin." ifadelerine yer verdi.
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