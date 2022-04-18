ABD'de Türk vatandaşına ırkçı saldırı! 'Nefret ediyorum' diyerek göğsünden bıçakladı

ABD'nin New York kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Manhattan'da 9. cadde ile 44. sokak arasında bir saldırganın görüntüsü gündeme damga vurdu."TÜRKLERDE NEFRET EDİYORUM"Daily News'de yer alan habere göre, bir kişi yanındann geçen gence "Sen Türk müsün? Türklerden nefret ediyorum" diyerek göğsünden bıçakladı. Sadırıya uğrayan gencin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Henüz kimliği bilinmiyor. Dış basında çıkan haberlerde ise gencin 'Türk olduğu için bıçaklandığı' ifade edildi.BAŞINA ÖDÜL KOYULDUSaldırgan ise olay yerinden kaçtı. Yetkililer, saldırgan hakkında bilgi verecek kişiye 3 bin 500 dolara kadar ödül vereceğini açıkladı. Polis ayrıca saldırganın güvenlik kamerası görüntülerini de paylaştı. Polisler, saldırıya ilişkin nefret suçu soruşturması başlattı.