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7 adımda bağışıklık sisteminizi güçlendirin!

Bağışıklık sistemi hastalıklara karşı en büyük silahımız. Vücudun bağışıklık sistemi öyle bir mekanizma ki daha en başında tedavi gerektirecek kadar hastalanmadan tehlikeyi bertaraf edebiliyor. Ancak hatalı yaşam alışkanlıkları, kronik hastalıklar vb. nedenlerle zamanla o da zayıflayabiliyor. Dolayısı ile hastalıklardan, kronik rahatsızlıklardan korunmanın en önemli yollarından bir de bu sistemi güçlendirmek. Peki bunu nasıl yapacağız?

Ekleme: 18.04.2022 - 17:41 Güncelleme: 18.04.2022 - 17:50 / Editör: Ozge Selin
7 adımda bağışıklık sisteminizi güçlendirin!
Vücudun savunma kalkanı bağışıklık sistemi, bir canlıdaki hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden koruyan karmaşık bir sistemi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşeül Navdar, bağışıklığın 'vücudu hastalıklara karşı koruyan bir savunma kalkanı' olduduğunu ifade ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşeül Navdar, bağışıklık sistemini şu şekilde açıklıyor:

Bağışıklık sistemi, Doğumla birlikte aktif hale gelir. Vücuda girmeye çalışan tüm maddeleri tanır, ayrıştırır ve zararlı gördüklerini yok eder. O kadar hassas bir işleyişe sahiptir ki protein ve aminoasit gibi yapı olarak birbirine çok benzeyen maddelerin bile ayrımını yapabilir. Günümüzde 'bağışıklık bilimi' olarak bilinen 'immünoloji', canlı vücudunda geniş bir çeşitlilikte, toksinlere, virüslere, parazitlere, vücuda giren veya vücut ile temasta bulunan her yabancı maddeye kadar tarama yapar ve onları, canlının sağlıklı vücut hücrelerinden ve dokularından ayırt eder. Ancak, bağışıklık sisteminin zayıfladığında insanın hastalığa yakalanma riskinin de aynı oranda artacağını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşeül Navdar, bağışıklık sistemindeki zayıflığı fırsat bilen virüs ve mikropların bu süreçte vücuda akın ederek hastalıklara yol açtığını ifade ediyor.

Bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla, Enfeksiyonlar gelişir. Enfeksiyonlar bağışıklık sisteminin daha da zayıflamasına yol açar. Bu nedenle vücudun hastalıklara yakalanma riskini en aza indirmek için bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekir. Bu sayede vücut hastalıklara karşı tekrar direnç kazanır.

KAZANILMIŞ BAĞIŞIKLIK NEDİR?

İnsan vücudu, hastalıklara karşı bir savunma sistemiyle donatılmıştır ve bu yüzden de kendi kendini iyileştirme yeteneğine sahiptir. Hastalığa yol açan maddeler tarafından uyarıldığında, bağışıklık sistemi harekete geçer. Sistem, yabancı olarak algıladığı bir mikroorganizmayla karşılaşır karşılaşmaz, belirli hücreler bundan kurtulmak için savaşmaya başlar. Daha önce rastladığı bir mikroorganizmayı tanıyan sistem ikincisinde ondan kurtulmak için çok daha çabuk tepki verebilir. Buna kazanılmış bağışıklık denir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ KARŞILAŞTIĞI MİKROORGANİZMALARA SAVAŞ AÇIYOR

Bu sistemin çalışmasının en güzel ve basit örneği mikropların vücudumuza girdiğinde onlara karşı antikorların oluşması ve bunlarla savaşılmasıdır. Aynı mikropla tekrar karşılaşıldığında bu antikorlar, bizi hastalanmaktan korur. Antikor, vücuda giren yabancı maddelere karşı savunma hücrelerinin verdiği yanıttır. Farklı şekillerde faaliyet gösteren bağışıklık sistemi, faaliyetlerini oldukça sessiz yürütmektedir. Bağışıklık sisteminin çeşitliliği ancak bu sistemin bir sebepten ötürü aksadığı zaman anlaşılabilir. Bir sivrisinek vücudu ısırdığı zaman, ısırılan bölge kırmızılaşır ve şişer. Bu olay bağışıklık sisteminin çalıştığını gösterir. Örneğin; nefes aldığımızda havada bulunan binlerce bakteri ve virüsü akciğerlerimize taşınır. Bağışıklık sistemi bunların hepsini elimine eder ancak bazı durumlarda bazılarını geçirir ve soğuk algınlığı ya da grip adını verdiğimiz rahatsızlıklar ortaya çıkar.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NASIL GÜÇLENDİRİLİR?

Nezle, grip, soğuk algınlığı, farenjit, ishal gibi mevsim geçişlerinde daha sık görülen ve kolayca bulaşan hastalıklardan korunmanın yolu bağışıklık sistemini güçlü olmasından geçiyor. Bunun için yapmamız gerenler;

1) DOĞRU VE DENGELİ BESLENME

2) VİTAMİNLER

3) KALİTELİ UYKU

4) YETERLİ SU TÜKETİMİ

5) HAREKETLİ YAŞAM

6) STRESTEN UZAK DURMAK

7) KİŞİSEL HİJYENİ KORUMAK

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