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6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu, Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı Davutoğlu'na telefon

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar 6 muhalefet partisi arasında krize yol açtı. Uysal'ın Davutoğlu ve Babacan'ı hedef aldığı iddia edilen açıklamaları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gece yarısı telefonun başına geçti. Kılıçdaroğlu'yla görüşen Davutoğlu, Uysal'ın açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı ve tepkisini dile getirdi.

6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu, Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı Davutoğlu'na telefon
Ekleme: 18.04.2022 - 11:52 Güncelleme: 18.04.2022 - 11:52 / Editör: Ozge Selin
6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu, Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı Davutoğlu'na telefon
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. AK Parti dönemini hedef alan açıklamalarında Uysal'ın DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu eleştirdiği iddia edildi. Söz konusu paylaşımlar sonrası yeni bir açıklama yapan Uysal, "Bu konuya dair ifadelerimin farklı mecralarda maksadım dışında yorumlandığını üzülerek gözlemliyorum" dedi. Uysal'ın açıklamaları "6 'lı masada kriz var" yorumlarına neden olurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşen Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, tepkisini dile getirdi.

6'LI MASADA 'GÜLTEKİN UYSAL' KRİZİ

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili AK Parti dönemini işaret eden Twitter paylaşımı altılı masada krize neden oldu.

Uysal'ın "20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" sözleri altılı masanın 24 Nisan'daki buluşması öncesinde gerilime yol açtı. Gelecek Partisi, genel başkan yardımcıları düzeyinde tepkisini iletti.

Konuya ilişkin son durumu ve edindiği kulisleri Halk TV yazarı İsmail Saymaz yazısında aktardı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DAVUTOĞLU'NA TELEFON

Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün gece Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nu aradığını ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal’ın cumhurbaşkanlığı çıkışını sorduğunu yazdı.

"DAVUTOĞLU'NUN GÖNLÜNÜ ALMAK İÇİNDİ"

CHP liderinin, Uysal’ın "20 yıllık AK Parti iktidarında sorumluluğa ortak olmamış olmak" şeklindeki tweetini hatırlatarak, "Biliyorum, böyle bir gelişme oldu. Yarın görüşeceğiz. Bana söyleyeceğiz bir şey var mı?" diye sorduğunu aktaran Saymaz, “Gece telefonu biraz da Davutoğlu'nun gönlünü almak içindi” dedi.

UYSAL'IN AÇIKLAMALARI SONRASI ŞOK OLMUŞ

Davutoğlu’nun Uysal’ın tweet’i karşısında şok olduğunu ve yakın çevresine “CHP'nin de bir şeyler söylemesi gerekmez mi?” dediğini ifade eden Saymaz, şunları kaydetti:

DAVUTOĞLU: ÜZÜLDÜM, HOŞ OLMADI

“Kılıçdaroğlu, Hoca'nın kırgınlığını duymuş olmalı ki, gece yarısı telefon açtı. Dünkü görüşmede Davutoğlu, ‘Doğrusu, üzüldüm. Bu işin muhatabı liderlerdir. Biz bir uzlaşma iklimi oluştururken, hoş olmadı’ dedi. Öğrendiğim kadarıyla Gelecek Partisi, Uysal'ın düzeltmesini yeterli bulmadı.

UYSAL HAREKETE GEÇTİ

Uysal, bugün Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu'nu, yarın Ali Babacan'ı, çarşamba günü Meral Akşener ve Davutoğlu'nu ziyaret edecek. Bu ziyaretler hasarı onarır diye düşünüyorum.

GÜLTEKİN UYSAL NE DEMİŞTİ?

Altılı masanın liderlerinden olan Uysal'ın geçtiğimiz günlerde atmış olduğu tweet çok konuşulmuştu. Uysal, paylaşımda "Türk Milleti’nin CbAdayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var; 1) 20 yıllık Akp döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak, 2) Seçilebilirlik, 3) Seçim sonrası 20 yılda Akp tarafından ‘devr-i sabık’ muamelesine maruz kalan TC Devleti’ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!" ifadelerine yer vermişti.

Eleştiriler üzerine yeni bir açıklama yapan Gültekin Uysal, Twitten hesabından yaptığı yeni bir paylaşımda "Bu konuya dair ifadelerimin farklı mecralarda maksadım dışında yorumlandığını üzülerek gözlemliyorum. Kast ettiğim kişiler açıkça Beştepe etrafında kümelenmiş dar çıkar gruplarıdır. Ortak bir yaşam inşaası için altılı masa etrafında bir araya gelmiş partiler/liderler değildir" ifadesini kullanmıştı.
6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu, Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı Davutoğlu'na telefon
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