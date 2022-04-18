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100 bin işçi aranıyor! En çok bu mesleklerde açık var

Fabrikaların üretim artışına gitmesi ve turizm gibi hizmet sektörlerinde sezonun açılması nedeniyle yoğun eleman arayışı var. Özel sektörün İşkur’da verdiği güncel 100 bin açık iş ilanı başvurulmayı bekliyor.

Ekleme: 18.04.2022 - 17:15 Güncelleme: 18.04.2022 - 17:38 / Editör: Ozge Selin
100 bin işçi aranıyor! En çok bu mesleklerde açık var
Türkiye İş Kurumu (İşkur), işverenden gelen talep doğrultusunda güncel açık iş sayısını açıkladı. Türkiye genelinde işveren, İşkur üzerinden 100 bin eleman arıyor. Yaklaşık 20 bini beden işçisi (temizlik, inşaat, taşıma, yükleme-indirme vb.) ilanı. Muhasebeci ilanları her zaman olduğu gibi yine çok yoğunken, sezonun açılmasıyla birlikte turizm ve otelcilik elemanı arayışı da hızlandı. Şoför, özel güvenlik görevlisi, çağrı merkezi, perakende ve gıda gibi birçok sektörde personel açığı var.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İşsizseniz fırsatı kaçırmayın. Başvuru için İşkur'da kaydınız olması gerekiyor. Eğer kaydınız yoksa ilk olarak ‘esube.iskur. gov.tr' adresi üzerinden ‘üye ol' seçeneğini tıklayarak ve TC kimlik numaranız ile gerekli bilgileri yazarak kaydınızı yapabilirsiniz. Devamında özgeçmiş sayfanızda yer alan ‘öğrenim bilgileri' ile ‘meslek bilgileri' alanlarını doldurmanız ve ‘kişisel bilgiler' alanında yer alan ‘iş arama statüsü'ne tıklayarak iş arama statünüzü aktife almanız gerekiyor.

İLANLARI GÖRÜNTÜLEME

Özgeçmiş sayfanızı doldurduktan ve iş arama statünüzü aktife aldıktan sonra iş arayan sayfanızda ‘iş ilanları' sekmesine tıklayarak başvurusu devam eden kamu veya özel sektör işçi alım ilanlarına ulaşabilirsiniz. ‘Bana uygun işler' sekmesine tıkladığınızda ise sadece özgeçmiş sayfanızda yer alan bilgilerle eşleşen (kişisel durum, meslek, öğrenim bilgisi vb.) ilanlara ulaşabilirsiniz. İlgili ilanın üstüne tıkladığınızda ilana ilişkin detaylı bilgilerin (genel hususlar, özel şartlar, meslek, öğrenim ve kişisel özellikler vb.) yer aldığı ilan detayına ulaşabilirsiniz.

EN FAZLA HANGİ MESLEKLERDE AÇIK VAR?

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