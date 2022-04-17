Instagram’dan tepki çeken karar! Bella Hadid’e paylaşım engeli

İşgalci İsrail kuvvetlerinin Filistin halkına zulmü, Ramazan ayında da devam ediyor. Instagram hesabından, İsrail şiddetine en büyük tepkiyi veren isimlerden biri olan dünyaca ünlü model Bella Hadid’e yönelik tepki çeken bir karar geldi. Mescid-i Aksa’da cemaate yapılan saldırıları kınayan Hadid’e, paylaşım yasağı geldi. Instagram’ın, Filistin hakkında yaptığı tüm paylaşımları anında kısıtladığını söyleyen ünlü model, Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğini dile getirdi.

İsrail kuvvetlerinin, Filistin halkına yönelik şiddet eylemleri bitmek bilmiyor. Ramazan ayının başlamasından bu yana Filistinlilere saldırılarını artıran İsrail polisi, son olarak Mescid-i Aksa'ya sabah namazı için gelen Müslümanlara saldırmıştıSaldırıda 152 Filistinli yaralanırken, İsrail'e tepki de giderek büyüyor. İsrail'in zulmüne karşı susmayan ve bu şiddeti her fırsatta dünyaya duyuran Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid de saldırıları kınayan isimlerin başında geliyorResmi Instagram hesabında 52 milyona yakın takipçisi bulunan ünlü model, Filistinlilere yapılan zulüm nedeniyle bir kez daha paylaşımda bulunduMescid-i Aksa'daki Cuma namazında yaşanan saldırıları kınayan birkaç paylaşım yapan Hadid'in hesabına, Instagram tarafından sansür ve kısıtlama geldiPaylaşım yapması engellenen ünlü model, duruma büyük tepki gösterdi.'Filistinlilerin, İsrail polisi tarafından püskürtüldüğü gönderilerim, Instagram tarafından engellendi. Ne zaman Filistin hakkında paylaşım yapsam engelleniyor.Gönderilerim bir milyondan fazla kişiye ulaştığı için engelleniyor olabilir mi?' ifadeleriyle Instagram'a tepki gösterdiVerdiği tepkinini ardından paylaşım yasağı az da olsa esnetilen model, İsrail şiddetini gösteren paylaşımlarına devam etti.Hassas içerik ibaresiyle paylaşım yapabilen model, Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğini duyurdu.Modelin açıklamasının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, Instagram'ın Filistin sansürüne tepkilerini dile getirdi.