Başkan Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı'nı tebrik ediyorum. Herkesin inancını kültürünü özgürce yaşayabildiği ülkemiz, kardeşlik ve dayanışma ile birbirine kenetlenen milletimiz tüm dünya için emsalsiz örneklerini sürdürmektedir.