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Rusya’dan flaş iddia! 'Katliam gerçekleşecek'

Rusya Ukrayna Savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Çatışmalarda büyük yıkım yaşanırken, karşılıklı provokasyon suçlamaları da giderek artıyor. Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı, şoke eden bir iddia ortaya attı. Geçtiğimiz haftalarda Kramatorsk kentinde sivillerin olduğu garda yaşanan insanlık dramının yankıları sürerken Rusya, Kiev yönetiminin, Rus ordusunu savaş suçu işlemekle suçlamak için Lozova yerleşim biriminde bulunan tren garındaki mültecilere Toçka-U füze sistemiyle saldırı düzenleyeceğini öne sürdü.

Rusya’dan flaş iddia! 'Katliam gerçekleşecek'
Ekleme: 16.04.2022 - 11:16 Güncelleme: 16.04.2022 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
Rusya’dan flaş iddia! 'Katliam gerçekleşecek'
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın "Toçka-U" füze sisteminin kullanımı ile "provokasyonlar" hazırladığını iddia etti.

"KATLİAMI UKRAYNA YAPACAK"

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna'ya yönelik başlattıkları savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Kiev yönetiminin yeni "provokasyonlar" hazırladığını ileri süren Mizintsev şu ifadeleri kullandı: "Kiev yönetimi, Rus ordusunu sivilleri öldürülmesiyle savaş suçu işlemekle suçlamak için Kramatorsk kentinde yapılana benzer korkunç bir provokasyon hazırlıyor. Bu amaçla yakın zamanda, Lozova yerleşim biriminde bulunan tren garındaki mültecilere Toçka-U füze sistemiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 19.Tugayı tarafından saldırı düzenlenecek."

Toçka-U füzelerinin "sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince kullanıldığını" ifade eden Mizintsev, Ukrayna yönetiminin uluslararası hukuka saygı göstermediğini savundu.
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