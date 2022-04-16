Rusya’dan flaş iddia! 'Katliam gerçekleşecek'

Rusya Ukrayna Savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Çatışmalarda büyük yıkım yaşanırken, karşılıklı provokasyon suçlamaları da giderek artıyor. Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı, şoke eden bir iddia ortaya attı. Geçtiğimiz haftalarda Kramatorsk kentinde sivillerin olduğu garda yaşanan insanlık dramının yankıları sürerken Rusya, Kiev yönetiminin, Rus ordusunu savaş suçu işlemekle suçlamak için Lozova yerleşim biriminde bulunan tren garındaki mültecilere Toçka-U füze sistemiyle saldırı düzenleyeceğini öne sürdü.