Kraliyet Ailesi’nde yeni skandal! Sapık milyarder Epstein- Prens Andrew ilişkisinde bomba iddia

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin cinsel istismar davasında yargılanan üyesi York Dükü Prens Andrew'a bir darbe daha geldi. ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'la yakın arkadaş olan ve Epstein'ın reşit olmayan kızları kullanarak oluşturduğu fuhuş ağına dahil olmakla suçlanan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu, York Dükü Prens Andrew'un başı dertten kurtulmuyor.Epstein'ın fuhuş zinciri mağdurlarından Virginia Giuffre'ye, reşit olmadığı yıllarda cinsel istismarda bulunduğu söylenen ve hakkındaki dava devam eden Prens Andrew, iddiaları durmaksızın yalanlasa da Kraliyet Ailesi tarafından adeta aforoz edilmişti.Andrew iddiaları reddetse de geçtiğimiz aylarda Kraliyet Ailesi, Andrew'un tüm askeri unvanları ve kraliyet himayelerinin elinden alındığı belirtilmişti.Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, 'Kraliçe'nin onayı ve anlaşmasıyla, York Dükü'nün askeri unvanları ve Kraliyet himayeleri Kraliçe'ye iade edildi. York Dükü herhangi bir kamu görevi üstlenmemeye devam edecek ve davası özel bir vatandaş olarak sürecek' ifadeleri kullanılmıştı.Kraliyet Ailesi'nden dışlanmasıyla uzun süredir gözlerden uzak olan Andrew, bu kez hakkında kaleme alınan bir kitapla gündeme oturdu. Eski Vanity Fair editörü Tina Brown'un, 26 Nisan'da çıkacak olan 'Saray Belgeleri' isimli kitabında, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin yeni sırları ifşa oldu.İngiliz basınında yer alana haberlere göre Brown, yeni kitabında, ABD'li sapık milyarderin Prens Andrew'un arkadaşlığını ve bağlantılarını kullanma konusunda nasıl manipülatif davrandığı ile ilgili yeni iddiaları gündeme getirdi.Brown kitabında, 'Epstein insanlara Andrew'un bir aptal olduğunu, ancak - onun için - yararlı bir aptal olduğunu söylemekten hoşlanırdı.' ifadelerini kullandı. İngiliz The Telegraph gazetesinin kitaptan yaptığı alıntıda 'Kıdemli bir kraliyet üyeliği her zaman güçlü bir mıknatıstır.Epstein, bir arkadaşına, York Dükü'nü, normal şartlarda girmesi mümkün olmayan yabancı piyasalara girmek için kullandığını itiraf etti. Prens Andrew'un diplomatik dokunulmazlığı sayesinde gizli anlaşmalar yaptığını söyleyen Brown, Epstein'ın bunun karşılığında Andrew'a cinsel hizmet sağladığını söyledi.Epstein ile Andrew'u tanıştıran kişinin, Robert Maxwell'in kızı ve Epstein'ın uzun süreli sevgilisi Ghislaine Maxwell olduğunu söyleyen Brown, 'Epstein, Andrew'a kendisini gerçekten Prens gibi hissetmesini sağlardı.Kraliyet Ailesi'nde her zaman ikinci plana atılmış olan Andrew, Epstein'ın kendisine sağladığı anlaşmalar, kızlar, uçaklar, ışıltılı New York dünyası gibi şeylerle kendinden geçerdi.' sözlerini kullandı.'Epstein'ın evlerinin mahremiyeti, her zaman Saray'ın kınamasından ve basının küçümsemesinden kaçınmaya çalışan bir prens için değerli bir ön koşuldu' diyen Brown 'Andrew, New York'a yaptığı ziyaretlerde beklendiği gibi İngiliz konsolosluğunda kalmak yerine, Epstein'la o kadar sık kaldı ki, kendisine görkemli bir şekilde dekore edilmiş konuk süiti verildi. Alaycı Epstein buna 'Britannica Süiti' adını verdi.' açıklamasında bulundu.Kitapta Brown, üçlü arasındaki bağlantıları ve birbirlerini kişisel kazançlar için nasıl kullandıklarını da belirtti. 'Prens Andrew, Ghislaine'in Epstein'a sunduğu en büyük sosyal avıydı' diye yazdı. Kitapta 'Eğlendirmesi ve doyması kolaydı. Andrew, Epstein ve Ghislaine bir araya gelerek sosyal üçlü oldular - Şehvetin Üç Silahşörleri. Andrew, Epstein'ın orada yalnızca Ghislaine'in artı-bir'i olarak bulunduğunda ısrar ediyor ama bu sıralarda oldukça tartışmalı faaliyetlerde bulunduğu da artık inkar edilemez bir gerçek' sözleri yer aldı.Kitapta Andrew'un, sapık milyarder tarafından kullanılması ve 'aptal' olarak bahsedilmesi ise, Kraliyet Ailesi'nde bir kez daha ortalığı karıştırdı.