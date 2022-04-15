  • USD: 14,62 - 14,64
  • EURO: 15,81 - 15,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TCDD'den Tunç Soyer'e cevap: Gerçeği yansıtmamaktadır

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yapılan açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in; 'Üç Aydır TCDD'yi Bekliyoruz' açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

TCDD'den Tunç Soyer'e cevap: Gerçeği yansıtmamaktadır
Ekleme: 15.04.2022 - 22:21 Güncelleme: 15.04.2022 - 22:35 / Editör: Ozge Selin
TCDD'den Tunç Soyer'e cevap: Gerçeği yansıtmamaktadır
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Üç aydır TCDD'yi bekliyoruz" sözlerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamanın gerçeği yansıtmadığı belirtilen TCDD ifadelerinde şunlar kaydedildi:

"TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortak olduğu iştirak şirketince işletilen İZBAN sisteminde, İzmir'de 17 bin öğrencinin öğrenim gördüğü Katip Çelebi Üniversitesi Yerleşkesi'ne banliyö durağı inşaatı için, defalarca yapılan başvurulara kayıtsız kalan İzmir Büyükşehir Belediyesi, algı operasyonu yaparak Lale İstasyonu için yer teslimi yapılmadığını belirtmektedir. TCDD olarak Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmelerde yolcu yoğunluğu çok daha fazla olan Katip Çelebi Üniversitesi ile Lale Duraklarının birlikte yapılması halinde yer teslimi yapılacağı konusunda kendilerine bilgi verilmiştir."

"HİZMET YERİNE LAF ÜRETEN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BU AÇIĞINI ALGI OLUŞTURARAK ÖRTMEYE ÇALIŞMAKTADIR"

TCDD'nin açıklamasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin halen proje üzerinde mutabık kılınan gerekli revizeleri yaparak onay için TCDD'ye göndermediği vurgulanarak, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mürselpaşa altgeçidi inşaatını İZBAN yolcularımızın mağduriyetine neden olacak şekilde, banliyö hattını kesintiye uğratarak yapmak istemeleri üzerine, TCDD tarafından İZBAN seferlerinin aksamaması için, demiryolu hatlarının kademeli olarak kapatılması uygun bulunup, buna göre projenin revize edilmesi istenmiştir. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi, halen proje üzerinde mutabık kalınan gerekli revizeleri yaparak onay için kurumumuza göndermemiştir. Hizmet yerine laf üreten İzmir Büyükşehir Belediyesi bu açığını algı oluşturarak örtmeye çalışmaktadır" ifadelerine yer verildi.
TCDD'den Tunç Soyer'e cevap: Gerçeği yansıtmamaktadır
Fırtına'da puan kayıpları sürüyor! Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük'e takıldı
İstanbul Boğazı'nda mayın tehlikesi! Milli Savunma Bakanı Akar'dan rahatlatan açıklama
Şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftar: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İçişleri Bakanlığı: 21 bin 87 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Provokatif paylaşımlar yapan Suriyeli hesap PKK bağlantılı çıktı!
Ekonomik düzenlemeler içeren yasa teklifi TBMM'de kabul edildi
İBB Sözcüsü Ongun'a, Marmaray'ın resmi hesabından 'sübvanse' yanıtı: Yalancısınız
İftar programında duygusal anlar! Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı
15 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
Gıda tedarik krizi alarm veriyor! Fransa'da ayçiçek yağı satışına kısıtlama
Millet İttifakı'nın gizli ortağından itiraf geldi: 7 parti birlikte hareket ediyoruz
İhracatçılar için yeni genelge: Döviz gelirlerinin yüzde 40'ını TCMB'ye satacaklar
İmamoğlu öğrenci indirimini veto edeceğini açıklamıştı! Tevfik Göksu meclisin B planını açıkladı...
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu rahatsızlığı
Eren Operasyonları tamamlandı! İlkbahar-yaz döneminde 'Abluka' operasyonları başlatıldı
AK Partili Meclis Üyesi Kübranur Uslu 'İBB Kariyer' gerçeğini açıkladı: Kontenjanlar Millet İttifakı'na rezerve
Muharrem İnce'den 6'lı ittifaka ince gönderme: Kimde toplanıyorlarsa birer çeyrek versinler...
Rusya'nın tehdit gibi açıklamalarına şok yanıt: NATO'dan 'Baltık Denizi' hamlesi! İsveç ve Finlandiya...
Sosyal medya düzenlemesi yolda!

Sosyal medya düzenlemesi yolda!

50 bin 'evim' mağdurunun beklediği kanun yürürlükte: İşte sözleşme devirlerinde izlenecek dokuz adım

50 bin 'evim' mağdurunun beklediği kanun yürürlükte: İşte sözleşme devirlerinde izlenecek dokuz adım

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'maaş promosyon' açıklaması!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'maaş promosyon' açıklaması!

Birçok çalışan bunları bilmiyor! Okumadan tatil planı yapmayın

Birçok çalışan bunları bilmiyor! Okumadan tatil planı yapmayın

WhatsApp daha fazla bekletmedi: Çarpıcı özellikler resmen duyuruldu!

WhatsApp daha fazla bekletmedi: Çarpıcı özellikler resmen duyuruldu!

Özel bankaya büyük şok! Dolar basıp ATM'ye yapmışlar

Özel bankaya büyük şok! Dolar basıp ATM'ye yapmışlar