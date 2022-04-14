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'TOGG dönüşümün öncüsü olacak'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Doğuştan yüzde yüz elektrikli TOGG, trafiğe çıktığında ekonomimizdeki yeşil dönüşümün öncüsü olacak. Projede her şey planlandığı gibi ilerliyor. İnşallah bu yıl sonunda ilk araçları seri üretim bandından indiriyoruz" dedi.

Ekleme: 14.04.2022 - 15:21 Güncelleme: 14.04.2022 - 15:25 / Editör: Ozge Selin
'TOGG dönüşümün öncüsü olacak'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 49. Olağan Genel Kurulu Toplantı'na katıldı.

Programda Türkiye'nin yerli otomobili ile ilgili açıklama yapan Bakan Varank TOGG için; geleceğin öncüsü olacak ifadelerini kullandı.

'YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ OLACAK'

Bakan Varank, 'Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda başlattığımız Türkiye'nin otomobili projesi bu politikaların başında geliyor.
Doğuştan yüzde yüz elektrikli TOGG, trafiğe çıktığında ekonomimizdeki yeşil dönüşümün öncüsü olacak.Projede her şey planlandığı gibi ilerliyor. İnşallah bu yıl sonunda ilk araçları seri üretim bandından indiriyoruz' dedi.

'KOBİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEK PROGRAMINI BAŞLATIYORUZ'

Mobilite sektöründe yaşanan hızlı dönüşümle birlikte elektrikli araç şarj altyapılarına olan ihtiyacında arttığına dikkat çeken Bakan Varank; 'Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı da yoğunlaştırdı. Yüksek hızlı şarj istasyonlarının ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak üzere bir destek programı hazırladık' diyen Bakan Varank; yakın zamanda çağrıya çıkarak, 81 ilimizin tamamında, bin 500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasına yönelik toplamda 300 milyon liralık HİBE desteği sağlanacağını açıkladı.

Bakan Varank; Böylece bir yıl içinde tüm Türkiye'yi şarj istasyonları ile donatmış olacağız. Bu vesileyle en başta bu salonda bulunan iş insanlarımız olmak üzere ilgi duyan tüm yatırımcıları bu desteği takip etmeye ve başvurmaya davet ediyorum.

'TOGG dönüşümün öncüsü olacak'

Yeşil dönüşüm noktasında elektrikli araç ve şarj altyapıları gibi yeni teknolojiler elbette çok önemli bir etki oluşturacak. Ama bu konuya KOBİ'lerimizin de ayak uydurması, özellikle üretici KOBİ'lerimizin karbon emisyonlarını azaltıp enerji verimliliklerini artırmaları gerekiyor. İşte bu noktada önemli bir başka müjdeyi de bu kürsüden sizlerle paylaşmak istiyorum. KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programını başlatıyoruz' dedi.

TOGG ne zaman Satışa çıkacak?

TOGG bu yılın son çeyreğinde seri üretim bandından inecek.
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