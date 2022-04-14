Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Merkezi'ne gelerek Genel Başkan Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Erdoğan, Destici görüşmesi saat 14.00'te başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi partisinin genel merkezinde ziyaret etti.
DESTİCİ KAPIDA KARŞILADI
Mutafa Destici ve parti yönetimi, Başkan Erdoğan'ı Genel Merkez binası önünde karşıladı
ERDOĞAN SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNANLARI SELAMLADI
Erdoğan ve Destici tokalaştıktan sonra Parti Genel Merkezi'ne girerken, Erdoğan sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı.