Başkan Erdoğan'dan önemli kabuller!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tayland Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom'i kabul etti. Sugondhabhirom, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen kabulde, Tayland Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.Başkan Erdoğan daha sonra Mali Büyükelçisi Issa Ousmane Coulibaly'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Coulibaly Başkan Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.