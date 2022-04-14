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Aşık Veysel Ortaokulu'ndan Happy Easter e-Twinning projesi

Aşık Veysel Ortaokulu e-twinning projelerine bir yenisini daha ekledi. Happy Easter (Mutlu Paskalyalar) adı verilen projede öğrenciler keyifli dakikalar geçirdi.

Ekleme: 14.04.2022 - 14:10 Güncelleme: 14.04.2022 - 14:24 / Editör: Ozge Selin
Aşık Veysel Ortaokulu'ndan Happy Easter e-Twinning projesi
Happy Easter/Mutlu Paskalyalar: Paskalya konusunda farklı ülkelerden okul ortaklarıyla işbirliği yapmak için farklı etkinlikleri birleştiren bir projedir.

Proje okul müdürü Hamide Söyler rehberliğinde gerçekleştirilmiştir. Projedeki eylemlerden bazıları; okullarımız ve kasabalarımız hakkında Paskalya kartları, çizgi romanlar, posterler, logolar ve sunumlar oluşturmaktır.

Proje yaklaşık 2 ay sürecektir. Projeye Polanya, İspanya, Litvanya, Almanya, Yunanistan, Ermenistan ve Bulgaristan'dan 11 okul, Türkiye'den 3, toplam 14 okul ortaklık yapmaktadır. Okulumuzdan projede 15 öğrenci hem bireysel hem de grup etkinlikleri şeklinde çalışmaktadır.

Polonyalı kurucu ortakla mektup ve kart alışverişi ve gönderimi yapılmıştır. Proje ortağı okulların öğrencileri ile bizim okulun projede çalışan öğrencileri TwinSpace Forum bölümünden İngilizce ortak dil kullanılarak mesajlaşmaktadırlar. Proje çalışmaları ile öğrencilerimiz yeni deneyimler ve heyecanlar yaşamaktadır ve öğrencilerimizin becerilerine olumlu katkılar sağlamaktadır

Aşık Veysel Ortaokulu'ndan Happy Easter e-Twinning projesi
Aşık Veysel Ortaokulu'ndan Happy Easter e-Twinning projesi




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