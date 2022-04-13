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Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Kars'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürürken kar kalınlığı 20 santimetreye çıktı.

Ekleme: 13.04.2022 - 11:03 Güncelleme: 13.04.2022 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
Kars'ta kar yağışı etkili olduTürkiye, tarihinin en sert kışlarından birini geçirdi.

Nisan ayının yarılanmasına karşın hala soğuk ve karlı yağışın etkisinde çıkamayan ülkemizde özellikle doğu illerinde kar etkili olmaya devam ediyor.

Kar kalınlığı 20 cm'yi geçti
Kars'ta gece başlayan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşları şaşırttı. Kente kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı.

İnsanların Ege'de denize girmeye başladığını ifade eden Güven Öztürk, “Nisanın ortasında kar kürüyoruz. Millet Ege'de denize giriyor. Ben de burada kar kürüyorum.” dedi.

'Nisanın ortasında ilk kez görüyorum'
Kar yağışının çiftçileri zor durumda bırakacağını belirten Mehmet Aşasın, “Nisanın ortasında ilk defa görüyorum. Bu kar akşam yağmaya başladı ve arabayı dışarıda bıraktım, araba çalışmadı. Gerçekten görüntü olarak çok güzel, ama bizim çiftçimiz için doğu için iyi değil bu kadar kar, artık çift zamanı biliyorsunuz.” diye konuştu.

Kentte yağan kar vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Sabah erken saatlerde işlerine giden vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte zorlanırken, iş yerlerini açan vatandaşlar da kar kürüdü.

Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji uyarmıştı
Öte yandan İHA'nın haberine göre, Meteoroloji 12. Erzurum Bölge Müdürlüğü'nce kar ve don uyarısı yapılmıştı.

Meteoroloji 12. Erzurum Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, “Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) azalması bekleniyor.

Ülkemizin büyük bir bölümünde görülmesi beklenen yağışların ise yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

12 Nisan 2022 Salı günü ilk saatlerden itibaren bölgenin yükseklerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. 17 Nisan 2022 Pazar gününe kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, kendi bölgeleri için meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir.” ifadelerine yer verilmişti.

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