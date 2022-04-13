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Kaçak botoks operasyonu! Piyasa değeri...

İzmir'de, polisin bir depoya düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 1 milyon TL'nin üzerinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen botoks dolgu ürünü ele geçirildi. 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekleme: 13.04.2022 - 17:41 Güncelleme: 13.04.2022 - 17:46 / Editör: Ozge Selin
Kaçak botoks operasyonu! Piyasa değeri...
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesindeki depoda gümrük kaçağı botoks dolgu ürünleri olduğu bilgisi üzerine harekete geçti..

Söz konusu depoya 9 Nisan'da operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri 1 milyon TL'nin üzerinde bin 370 botoks dolgu ürünü, 2 bin 740 botoks uygulama şırıngası, 8 bin sahte botoks bandrolü ve 108 kırışıklık giderici soğuk zincir botoks ürünü ele geçirdi..

1 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı..

Kaçak botoks operasyonu! Piyasa değeri...
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