Emmanuel Macron'dan Türkiye ve Rusya itirafı

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'yı derinden etkiliyor. Bir taraftan da Türkiye'ye karşı AB, NATO ve Yunanistan konusunda ikircil tutum sergileyen Avrupa siyasi ve ekonomik anlamda iyice köşeye sıkıştı. Bu bağlamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan tarihi bir itiraf geldi. Macron, Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkileri yeniden düşünmesinin önemli olduğunu, aksi takdirde Avrupa'nın barış içinde yaşamayacağını savundu..

Fransız lider Macron, Le Point dergisine verdiği özel demeçte, Avrupa'nın daha geniş bir barış, ekonomik iş birliği ve serbest dolaşım alanı düşünmesi gerektiğini belirtti.TÜRKİYE VE RUSYA AÇIKLAMASI"Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkilerini yeniden düşünmesi önemli. Aksi takdirde Avrupa barış içinde yaşayamaz." ifadesini kullanan Macron, Rusya'nın Çin'e yöneldiğini aktardı.Macron, Türkiye'nin de Suudi Arabistan ve İran gibi ülkeler ile sorunlar yaşadığını ileri sürdü..AVRUPA BÜYÜK ÇIKMAZDAAvrupa'nın köşeye sıkılmışlığını gözler önüne seren ifadelere yer veren ve Türkiye'nin uzun vadede Batı'ya sırtını dönmemesi gerektiğini ifade eden Macron, Batı'nın zayıflığının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya karşı savaş başlatma konusunda cesaretlendirdiğini belirtti."SAVAŞ DURMAYACAK"Macron, Putin'in daha birkaç hafta önce savaşı durdurmayacağına karar verdiğini kaydetti.