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Yeni salgının adı: Norovirüs

Kanada'da hasat edilen istiridyelerin ABD eyaletlerine dağıtılmasıyla ülke genelinde norovirüs adlı bir salgın patlak verdi. Yetkililer ise insanları norovirüs'ün olası yan etkilerinden korumak için istiridye tüketmemeleri konusunda uyardı.

Ekleme: 11.04.2022 - 17:29 Güncelleme: 11.04.2022 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
Yeni salgının adı: Norovirüs
Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Kanada'daki yetkililer, Amerika genelinde patlak veren bir norovirüs salgınının merkezinde çiğ istiridyeler olduğu konusunda uyarıyor.

Yetkililer, Kanada'da hasat edilen istiridyelerin 13 ABD eyaletine dağıtıldığı konusunda uyardı.

İstiridye, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde çiğ olarak yenirse hastalığa neden olabilir. Norovirüs bulaşmış yiyeceklerde normal görünebilir ve kokabilir.

Yetkililer istiridyeleri Kaliforniya, Colorado, Florida, Hawaii, Illinois, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, Nevada, New York, Oregon, Teksas ve Washington'a kadar takip etti.

İstiridyeler 31 Ocak gibi erken bir tarihte hasat edildi ve restoranların bu tarihten sonra toplananları servis etmemesi tavsiye ediliyor.

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