Manavgat yangınında evleri zarar görenler yeni evlerinin anahtarlarını Ramazan Bayramı'nda Başkan Erdoğan'dan alacak

Cumhuriyetin en büyük orman yangınlarından biri olarak tarihe geçen Antalya'daki Manavgat yangını, 28 Temmuz Çarşamba 2021 günü 4 farklı noktada aynı anda başladı.Geniş bir alana yayılan yangınlar 10'uncu günde söndürülürken, 60 bin hektara yakın ormanlık alan ile 2 binin üzerinde ev, işyeri ve depo zarar gördü. Yangının hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, evlerini kaybedenler için yöresel mimariye uygun, bir ya da iki katlı köy evlerinin inşaatına başladı.ÇİFTE BAYRAMAntalya'da 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan yangın afetinden sonra Manavgat ve mahallerinde 5 Etap halinde 1035 konut, Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesinde 96 Konut, Alanya'nın Bayır Mahallesinde 108 Konut ve 2 Etap halinde 600 ahırın yapımı tüm hızıyla devam ediyor.Bir yılda bitirilmesi planlanmasına rağmen, büyük bölümü 8 ayda tamamlanan evlerin ilk hak sahipleri, anahtarlarını Ramazan Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alacak.HAK SAHİPLERİ ÇOK MUTLUAhmet Özen (63) ve eşi Urkıye Özen (63) : "Canımızı zor kurtardık. Üzerimizdeki kıyafetle kaldık. AFAD hemen bahçemize geçici prefabrik ev yaptı. Yanan evimizin yerine yapılan 2 katlı yalıtımlı özel mimarili evimiz bitti sayılır. Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi 8 ayda tamamladılar. Ramazan Bayramı'nda çifte bayram yaşayacağız."Mitat Akça (63) , "İnşaat süresince de devletin tahsis ettiği 2 odalı hazır evlerde kaldık. Hala kalıyoruz. 8 ay geçmeden evler tamamlandı. Evim hızlı bir şekilde 3+1 olarak yapıldı. Sadece evimize taşınmayı bekliyoruz."Kalemler mahallesi Muhtarı Mustafa Cansız, "Devletimiz bizi bir gün bile yalnız bırakmadı. Her an yanımızda oldu. Evi yanan vatandaşa kira yardımını yaptı. Yiyecek ve giyecek parasını aynı gün banka hesabına yatırdı. Yanan 42 evin büyük bölümü tamamlandı. Yeni yapılanlar, eskisinden çok daha güzel ve geniş. Tamamı yalıtımlı. Devletimiz, arazisi yetmeyenlere, hazine arazine bile ev yapıp teslim ediyor. Evlerle birlikte köy konağı ve muhtar evini de yapıldı. Kalemler, ardık dünyanın en modern mahallesi. Cumhurbaşkanımız yanan bölgeler ile her gün ilgilendi."Durumlarının aciliyeti nedeniyle evleri 17 günde yapılarak teslim edilen, Karaöz mahallesinde yaşayan İbrahim Deniz (80) ve felçli eşi Ayşe Deniz (70) "Yangında üstümüzde bir atlet ile kurtulduk. Çaresizdik. Ne yapacağımızı düşünürken, Cumhurbaşkanımız Hızır gibi yetişti. Evimiz kısa sürede yapılıp teslim edildi. Eşyaları da alındı. Devletimize dua ediyoruz. Hiç çocuğumuz olmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u manevi oğlumuz olarak görüyoruz." dedi.